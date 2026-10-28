Με ένα συγκινητικό μήνυμα «από αέρος» ολοκληρώθηκε η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου στην Θεσσαλονίκη.

Ο υποσμηναγός πιλότος του F16, Χρήστος Πάρης Χαρίτος , με έδρα την 115 Πτέρυγα Μάχης στα Χανιά, πέταξε πάνω από την συμπρωτεύουσα, κάνοντας σειρά εντυπωσιακών ελιγμών, και είπε:

«Μία λέξη αλλάζει την ιστορία. Για τους Έλληνες αυτή η λέξη είναι το όχι. Σήμερα τιμούμε όσους την είπαν. Χρόνια Πολλά, Ελλάδα».