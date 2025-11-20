Γράφει η Γιάννα Μυράτ

Έχεις σκεφτεί ποτέ πώς θα ήταν η Ανθρωπότητα χωρίς την φιλοσοφία, τις τραγωδίες και τις κωμωδίες των Αρχαίων ημών προγόνων; Τα σονέτα και θεατρικά έργα του Σαίξπηρ; Την ποίηση του Ελύτη, του Σεφέρη, του Καβάφη, των Κίπλινγκ, Νερούδα, Έλιοτ και πολλών άλλων; Την επιστημονική φαντασία του Ιουλίου Βερν, το αστυνομικό δαιμόνιο της Άγκαθα Κρίστι, κι όλους εκείνους τους λογοτέχνες που σε ταξιδεύουν σε χώρους και χρόνους άγνωστους, φανταστικούς, υπέροχους ή τρομερούς;

Σαν δεύτερο ψωμί, το βιβλίο αγκαλιάστηκε από την ανθρωπότητα, τάισε το πνεύμα, χόρτασε την περιέργεια, μοσχομύρισε τη ζωή μας, αποκοίμισε πιτσιρίκια το βράδυ με την ανάγνωση μιας γλυκιάς γονεϊκής φωνής.

Όλα αυτά τώρα, κινδυνεύουν να χαθούν από μια ψεύτικη «νοημοσύνη» που θα αντιγράψει αυθαίρετα αλλά και κακόγουστα, χωρίς «πνεύμα», άρα και πρωτότυπη έμπνευση, το έργο όλων των δημιουργών, όλων των αιώνων.

Ο ΟΣΔΕΛ (Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου) στο πλαίσιο του κοινωνικού και πολιτιστικού του έργου του σχεδίασε και υλοποιεί Καμπάνια για την Πνευματική Ιδιοκτησία και την ανάγκη της προστασίας της από την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ), με κεντρικό σύνθημα «Δίνουμε συνέχεια στη Δημιουργία», και ζητάει την στήριξη όλων μας.

Όλων όσων εργάζονται στα ΜΜΕ, όσων είναι παραγωγοί βίντεο, εικόνων, περιοδικών, βιβλίων κ.λπ αλλά και του ίδιου του κοινού, και ειδικά των χρηστών μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως συγκεκριμένα αναφέρει: «Στόχος είναι, η Καμπάνια να ευαισθητοποιήσει και να κινητοποιήσει το κοινό, τους/τις δικαιούχους, τους θεσμικούς φορείς αλλά και τις επιχειρήσεις, με μηνύματα και επικοινωνιακό υλικό που καταδεικνύουν τις απειλές και παράλληλα εκφράζουν όλους τους κλάδους δημοσιογράφους, συγγραφείς, μεταφραστές/-τριες, εικονογράφους, εκδότες/-τριες Τύπου, εκδότες/-τριες κ.ο.κ.».

Πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους μας, ότι αυτό που μοιάζει να είναι απλά η οικονομική επιβίωση όλων των δημιουργών, και η προάσπιση των πνευματικών τους δικαιωμάτων, στην ουσία είναι η μάχη για την συνέχιση της ίδιας της ανθρώπινης δημιουργίας έναντι των μη «πνευματικών» μηχανών.

Αξίζει να σημειωθεί το εξής: Ενώ στα αγγλικά ο όρος είναι Copyright, ή «intellectual property» που κατά λέξη σημαίνει «νοητική ιδιοκτησία», στα ελληνικά ο όρος αποκτά μεγαλύτερη και πιο ουσιαστική βαρύτητα ως «πνευματική ιδιοκτησία». Σύμφωνα με αυτόν τον όρο, ως «πνεύμα» δεν ορίζεται μόνο κάτι που έχει σχέση με τον υλικό κόσμο, όπως η διανοητική εργασία ή ικανότητα, αλλά και τον πνευματικό άυλο κόσμο, όπως αυτός περιγραφόταν από τους αρχαίους Έλληνες, και «πνέει» γύρω μας και μέσα μας. Εξού και η λέξη «έμπνευση».

Στην ΑΙ δεν υπάρχει καμία «έμπνευση», απλά η κλοπή της έμπνευσης της δημιουργίας των ανθρώπων για την παραγωγή ενός μαϊμού και προσποιητά άψογου αποτελέσματος.

Τι μπορείς να κάνεις;

Να μην ζητάς από την ΑΙ να σου φτιάξει εικόνες, κείμενα και βίντεο για οποιονδήποτε λόγο

Να μην μοιράζεσαι τέτοιες ψεύτικες παραγωγές άλλων

Να μην ενημερώνεσαι από ιστότοπους που βασίζονται στη χρήση της ΑΙ

Να ενημερώσεις εφήβους και νέους για τους κινδύνους της, που πιθανώς γοητεύονται από την ευκολία της ΑΙ, χάνοντας ωστόσο σταδιακά την επαφή με την πραγματικότητα και την αισθητική

Να κάνεις γνωστή την Καμπάνια του ΟΣΔΕΛ σε όλους τους φίλους και οικείους σου

Παρ’ το σοβαρά, δεν είναι ούτε αστείο, ούτε χαριτωμένο.