O θάνατος του Χρήστου Πολίτη έχει βυθίσει στο πένθος τον καλλιτεχνικό κόσμο. Ο θρυλικός «Γιάγκος Δράκος», σύμφωνα με τα αρχικά ρεπορτάζ έφυγε από την ζωή χθες σε ηλικία 83 ετών.

Ωστόσο, οι νέες πληροφορίες αναφέρουν πως ο ηθοποιός πέθανε την περασμένη Δευτέρα και τον βρήκε νεκρό ο αδελφός του μία μέρα αργότερα.

Ο αδερφός του τον αναζητούσε για μια ολόκληρη μέρα και τον βρήκε νεκρό στη σπίτι του στη Νέα Σμύρνη.

«Τη Δευτέρα πέθανε. Τον έψαχνε για σχεδόν μία ολόκληρη μέρα ο αδελφός του και όταν πήγαν στο σπίτι τον βρήκανε νεκρό. Προφανώς ήτανε μία μέρα νεκρός ο άνθρωπος… Έμενε μόνος του στη Νέα Σμύρνη. Χθες το μάθαμε εμείς και να πούμε απ’ τις πληροφορίες που έχουμε απ’ την οικογένεια ότι θα γίνει καύση στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας. Θα μάθουμε πότε και πού».

«Το πρωινό» του ΑΝΤ1 μετέδωσε τις άγνωστες λεπτομέρειες για τον θάνατο του ηθοποιού – Δείτε σχετικό βίντεο:

Τέλος, σημειώνεται πως η σορός του 83χρονου καλλιτέχνη θα αποτεφρωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες στη Ριτσώνα.