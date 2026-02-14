Σοβαρό περιστατικό πυρκαγιάς σημειώθηκε σήμερα (14/2) τα ξημερώματα στη Λαμία, σε διαμέρισμα 4ου ορόφου πολυκατοικίας στο κέντρο της πόλης, με τραγικό απολογισμό τον θάνατο μιας 68χρονης γυναίκας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Lamianow, ήταν περίπου 4:00 τα ξημερώματα όταν ο κ. Δημήτρης ξεκινούσε τη βάρδιά του, σε φούρνο της οδού Αβέρωφ. Κοιτάζοντας από τη βιτρίνα του καταστήματος, παρατήρησε έντονες φλόγες και πυκνό καπνό να υψώνονται πάνω από τις ταράτσες των πολυκατοικιών στην οδό Σατωβριάνδου. Χωρίς να χάσει χρόνο, έσπευσε να εντοπίσει από ποιο κτίριο προερχόταν η φωτιά.

Αφού βρήκε την είσοδο της πολυκατοικίας μέσα στο πυκνοκατοικημένο οικοδομικό τετράγωνο, άρχισε να φωνάζει δυνατά και να χτυπά τα κουδούνια των διαμερισμάτων, προσπαθώντας να ειδοποιήσει τους ενοίκους, πριν η πυρκαγιά επεκταθεί στο εσωτερικό του κτιρίου. Παράλληλα, ειδοποιήθηκαν η Αστυνομία και η Πυροσβεστική, οι οποίες έφτασαν στο σημείο μέσα σε λίγα λεπτά. Οι φωνές του εργαζομένου, τα επίμονα κουδουνίσματα και οι θόρυβοι από αντικείμενα που έπεφταν, ξύπνησαν τους κατοίκους, οι οποίοι άρχισαν να βγαίνουν έντρομοι από τα διαμερίσματά τους.

Η φωτιά είχε ήδη τυλίξει διαμέρισμα στον τέταρτο όροφο, όπου αργότερα εντοπίστηκε απανθρακωμένη η 68χρονη ένοικος.

Ο καπνός είχε κατακλύσει τους κοινόχρηστους χώρους, δημιουργώντας αποπνικτική ατμόσφαιρα και αυξάνοντας τον κίνδυνο για όσους βρίσκονταν μέσα στο κτίριο. Οι ένοικοι κατέβηκαν εσπευσμένα από τις σκάλες για να φτάσουν σε ασφαλές σημείο. Ιδιαίτερα κρίσιμη ήταν η διάσωση μιας οικογένειας που διέμενε στον ίδιο όροφο. Με τη συνδρομή καλαθοφόρου οχήματος, οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν από μπαλκόνι μια γυναίκα, την κόρη της και την εγγονή της, οι οποίες κινδύνευαν άμεσα από τις φλόγες και τους καπνούς.

Η έγκαιρη αντίδραση του υπαλλήλου του φούρνου αποδείχθηκε καθοριστική. Αν δεν είχε αντιληφθεί τη φωτιά και δεν είχε κινητοποιήσει τους ενοίκους την κατάλληλη στιγμή, η τραγωδία θα μπορούσε να είχε λάβει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις.