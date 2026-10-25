Άλλαξε η ώρα από τις 04:00 τα ξημερώματα της Κυριακής (25/10), καθώς οι δείκτες των ρολογιών στις 04.00 μετακινήθηκαν μία ώρα πίσω, δείχνοντας 03:00.

Όπως κάθε χρόνο το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου, λήγει η εφαρμογή του μέτρου της θερινής ώρας.

Η αλλαγή της ώρας πραγματοποιείται δύο φορές τον χρόνο: το φθινόπωρο οι δείκτες γυρίζουν μία ώρα πίσω, ενώ την άνοιξη μετακινούνται μία ώρα μπροστά, με τη θερινή ώρα να τίθεται εκ νέου σε ισχύ.

Στα περισσότερα σύγχρονα κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές, tablets και «έξυπνες» συσκευές η αλλαγή πραγματοποιείται αυτόματα, εφόσον είναι ενεργοποιημένη η αυτόματη ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας. Αντίθετα, τα αναλογικά ρολόγια, ορισμένες οικιακές συσκευές και συστήματα αυτοκινήτων ενδέχεται να χρειαστούν χειροκίνητη ρύθμιση.

Μία ώρα ύπνου παραπάνω

Η φθινοπωρινή αλλαγή της ώρας θεωρείται η πιο… ευχάριστη από τις δύο ετήσιες μεταβολές, καθώς προσφέρει μία επιπλέον ώρα ύπνου.

Τι αλλάζει από την Κυριακή

Με τη μετάβαση στη χειμερινή ώρα, το φως της ημέρας θα εμφανίζεται νωρίτερα το πρωί, αλλά αντίστοιχα θα σκοτεινιάζει νωρίτερα το απόγευμα.

Η Ελλάδα βρίσκεται στη ζώνη ώρας Ανατολικής Ευρώπης και ακολουθεί, όπως και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον κοινό ευρωπαϊκό κανόνα για την εποχική αλλαγή της ώρας.

Σύμφωνα με το ισχύον ευρωπαϊκό πλαίσιο, η θερινή ώρα αρχίζει την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου και ολοκληρώνεται την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου. Για το 2026, η επίσημη λήξη της θερινής περιόδου έχει οριστεί για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου.

Γιατί δεν έχει καταργηθεί ακόμη η αλλαγή ώρας

Η συζήτηση για την κατάργηση της αλλαγής ώρας παραμένει ανοιχτή εδώ και αρκετά χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προτείνει ήδη από το 2018 τον τερματισμό των δύο ετήσιων αλλαγών, ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε ταχθεί υπέρ της κατάργησης το 2019.

Ωστόσο, δεν έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα η απαραίτητη συμφωνία μεταξύ των κρατών-μελών και του Συμβουλίου της ΕΕ, με αποτέλεσμα το υφιστάμενο σύστημα να συνεχίζει να εφαρμόζεται.

Μάλιστα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη δημοσιεύσει το πρόγραμμα αλλαγών της ώρας και για τα έτη 2027 έως 2031, γεγονός που σημαίνει ότι, εφόσον δεν υπάρξει νέα πολιτική απόφαση, το σημερινό καθεστώς θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια.

Πότε θα αλλάξει ξανά η ώρα

Η επόμενη αλλαγή θα πραγματοποιηθεί την άνοιξη του 2027.

Συγκεκριμένα, την Κυριακή 28 Μαρτίου 2027 θα επιστρέψει η θερινή ώρα, με τα ρολόγια να μετακινούνται τότε μία ώρα μπροστά.