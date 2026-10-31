Σε τέσσερις προσαγωγές και τη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν οι δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας κατά τη διάρκεια πορείας που πραγματοποίησαν μέλη του αναρχικού χώρου σήμερα Σάββατο 31 Οκτωβρίου, στο κέντρο της Αθήνας.

Η κινητοποίηση διοργανώθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση δύο ετών από τη φονική έκρηξη που σημειώθηκε σε διαμέρισμα της οδού Αρκαδίας στους Αμπελόκηπους, περιστατικό από το οποίο είχε χάσει τη ζωή του ο Κυριάκος Ξυμητήρης.

Αστυνομικές παρεμβάσεις και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Η μοναδική σύλληψη φαίνεται να αφορά παραβίαση της νομοθεσίας περί βεγγαλικών.

Παράλληλα, λόγω της διεξαγωγής του συλλαλητηρίου, τέθηκαν σε εφαρμογή έκτακτα μέτρα για τις μετακινήσεις. Κατόπιν εντολής της ΕΛ.ΑΣ., ο σταθμός του μετρό στο Σύνταγμα έκλεισε στις 12 το μεσημέρι, ωστόσο πλέον η κυκλοφορία έχει αποκατασταθεί και ο σταθμός λειτουργεί κανονικά.