Όσα απεικονίζει το ακόλουθο βίντεο που είναι τραβηγμένο στη χώρα μας,- δεν έχει σημασία το μέρος-, αποτελούν δυστυχώς, συνήθεις εικόνες, που καθημερινά συναντούμε όλοι σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Εικόνες τριτοκοσμικές, που δείχνουν αν μη τι άλλο, πως είμαστε αδιάφοροι, απολίτιστοι άλλα και «ωχαδερφιστές», μετατρέποντας χωρίς αιδώ σε σκουπιδότοπους, τους δρόμους, τις παραλίες, τους λόφους, τα χωράφια, τα βουνά, τις θάλασσες… Με απλά λόγια, δεν έχουμε παιδεία και δεν σεβόμαστε το περιβάλλον που ζούμε…

Δυστυχώς, αυτή είναι μια συνήθης εικόνα από την Ελλάδα του σήμερα, τη χώρα που δίδαξε τον πολιτισμό σε όλο τον κόσμο πριν από χιλιάδες χρόνια. Και γι’ αυτή την εικόνα αλλά και για όλες όσες συναντάμε και θα συναντάμε καθημερινά σε όλα τα σημεία που προαναφέρθηκαν ανά την επικράτεια, είμαστε όλοι υπεύθυνοι, μηδενός εξαιρουμένου…

Το χαρακτηριστικό βίντεο και η ανάρτηση που το συνοδεύει

«Όταν επιστρέφεις στην χώρα σου και παθαίνεις ένα πολιτισμικό σοκ!!!

Δεν δείχνω εικόνες από το τελωνείο μας (που είναι τριτοκοσμικό)!

Ούτε σε αφρικανικές χώρες υπάρχει!

Δεν δείχνω φωτό γύρω από τον χώρο του free shop (γιατί η δυσφήμιση θα προκαλέσει αρκετές υπηρεσίες)!

Είναι η τρίτη φορά που πηγαινοέρχομαι αυτόν τον μήνα για να πετάξω από Κωνσταντινούπολη.

Και η κατάσταση είναι κάθε φορά ίδια και χειρότερη!

Περιμένουμε από 5 έως 7 ώρες κάθε φορά!!!!

Θέλουμε και τουρισμό τρομάρα μας.

Και μας πειράζει που μπαίνουν και δεν ((σέβονται)).

Μα εμείς τους οδηγούμε!!!

Μια εικόνα χίλιες λέξεις!!!

Κρίμα, κρίμα, κρίμα».