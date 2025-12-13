Μια διαφορετική φωταγώγηση χριστουγεννιάτικου δέντρου … με παρέλαση μοτοσικλετών, των οποίων οι αναβάτες είχαν ντυθεί Αϊ Βασίληδες, διοργάνωσαν το βράδυ του Σαββάτου ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγυιάς, οι Varadero Cretan Maniacs και ο Δήμος Χανίων, με σκοπό την ενίσχυση του «Ορίζοντα».

Η πορεία ξεκίνησε από την φωτισμένη πλατεία Ελευθερίας στα Δικαστήρια και από εκεί οι … μηχανόβιοι Αϊ Βασίληδες, μαζί με άλλους μοτοσικλετιστές κατευθύνθηκαν στην πλατεία της Αγυιάς, όπου έγινε η φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου.

Δείτε βίντεο:

Η εκδήλωση περιλάμβανε Χριστουγεννιάτικη μουσική, πυροτεχνήματα, ενώ ο Πολιτιστικός Σύλλογος της τοπικής κοινότητας Αγυιάς πρόσφερε κέρασμα σε όλους τους παρευρισκόμενους.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, υπήρχαν κουμπαράδες για τη στήριξη του Συλλόγου «Ορίζοντας» αλλά και για την αγορά τροφίμων για άπορες οικογένειες της τοπικής κοινότητας, αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Αγυιάς.

«Μοτοσυκλετισμός, προσφορά στον συνάνθρωπο και αλληλεγγύη πάνε μαζί», ανέφερε ο Πρόεδρος των Varadero Cretan Maniacs, Νίκος Αναστασάκης.

Πηγή: Zarpanews.gr