Μια ξεχωριστή και βαθιά συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε σήμερα, ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου, στο Μικρόβαλτο του Δήμου Σερβίων. Οι ηλικιωμένοι κάτοικοι του χωριού αποφάσισαν να παρελάσουν για να τιμήσουν την εθνική επέτειο, αποσπώντας τον αυθόρμητο ενθουσιασμό και τον σεβασμό των παρευρισκόμενων.

Ζωντανό παράδειγμα εθνικής μνήμης

Με περηφάνια στα μάτια και συγκίνηση στις κινήσεις τους, οι ηλικιωμένοι συμμετείχαν ενεργά στις εκδηλώσεις μνήμης για τους αγώνες του 1940. Η παρουσία τους έδωσε έναν ιδιαίτερο και μοναδικό τόνο στον εορτασμό, υπενθυμίζοντας σε όλους ότι η ιστορική μνήμη παραμένει ζωντανή και άσβεστη μέσα από τη συμμετοχή όλων των γενεών.

Με την αξιέπαινη αυτή πρωτοβουλία τους, οι κάτοικοι της τρίτης ηλικίας στο Μικρόβαλτο απέδειξαν με τον πιο έμπρακτο τρόπο πως η φιλοπατρία, η περηφάνια και η απόδοση τιμής στις θυσίες των προγόνων δεν έχουν ηλικιακά όρια.

Το παρατεταμένο και θερμό χειροκρότημα των συγχωριανών τους αποτέλεσε μια ειλικρινή έκφραση αναγνώρισης, σε μια ημέρα που παραδοσιακά ενώνει τους Έλληνες γύρω από τις διαχρονικές αξίες της ελευθερίας, της αξιοπρέπειας και του ιστορικού καθήκοντος.