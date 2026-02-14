Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της Λόρας, της 16χρονης αγνοούμενης που εγκατέλειψε το σπίτι και την οικογένεια της στην Πάτρα.

Εντοπίστηκε το στίγμα της από το κινητό της τηλέφωνο στο Βερολίνο στις 9 Φεβρουαρίου 2026.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συσκευή του ανήλικου κοριτσιού εντοπίστηκε στη γερμανική πρωτεύουσα. Το κινητό της φαίνεται να χρησιμοποιείται από γυναίκα, όμως δεν έχει εξακριβωθεί αν είναι η ίδια η Λόρα. Οι ελληνικές και οι γερμανικές Αρχές συνεργάστηκαν προκειμένου να βρεθεί το στίγμα της.

Η ελληνική αστυνομία τονίζει στις γερμανικές Αρχές ότι πρέπει να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες ενέργειες και να εντοπιστεί, καθώς η εξαφάνισή της δεν θεωρείται οικειοθελής.

Από την άλλη πλευρά, οι Γερμανοί ερευνητές αποφάσισαν να διακόψουν την εντολή έρευνας, καθώς πιστεύουν ότι δεν πρόκειται για αρπαγή. Η Eurojust έχει ζητήσει τηλεδιάσκεψη τη ερχόμενη Δευτέρα, με τη συμμετοχή Εισαγγελικών και αστυνομικών Αρχών Ελλάδας και Γερμανίας.

Το χρονικό της εξαφάνισης

Στη Γερμανία φέρεται να βρίσκεται, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η 16χρονη Λόρα, η οποία έχει εξαφανιστεί από τις 8 Ιανουαρίου, από την περιοχή του Ρίου Αχαΐας.

Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι έβγαλε εισιτήριο για Φρανκφούρτη, από ένα μικρό ταξιδιωτικό γραφείο στην Ομόνοια.Μάλιστα φέρεται να πέταξε με τη γερμανική αεροπορική εταιρεία Lufthansa.

Η Λόρα εκποίησε τα κοσμήματα που είχε πάρει από το σπίτι της και στη συνέχεια έβγαλε από ταξιδιωτικό πρακτορείο της Ομόνοιας εισιτήριο για τη Φρανκφούρτη. Στη συνέχεια κατευθύνθηκε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», και από εκεί πέταξε για τη γερμανική πόλη.

Το παιδί είχε φύγει από το σπίτι του έχοντας μαζί του το διαβατήριό του, ενώ έχει κλείσει όλα τα social media που είχε καθώς και το mail του.