Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) εισηγείται την άμεση ανάκληση των οικοδομικών αδειών του πολυτελούς ξενοδοχείου White Coast στη Μήλο, ζητώντας παράλληλα την πειθαρχική δίωξη της Ελισάβετ Χωριανοπούλου. Η πρώην προϊσταμένη της Πολεοδομίας του νησιού, η οποία σήμερα εκτελεί χρέη αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος Νοτίου Αιγαίου, βαρύνεται με πλημμελή έλεγχο κατά τη διαδικασία αδειοδότησης.

Μέσα από ένα αναλυτικό πόρισμα 90 σελίδων, η ΕΑΔ αναδεικνύει κρίσιμες παρατυπίες στην ανέγερση της μονάδας στον Μύτακα και διαβιβάζει την υπόθεση στην Εισαγγελία για τη διερεύνηση ποινικών ευθυνών, προτείνοντας το «πάγωμα» νέων οικοδομικών εργασιών στην περιοχή.

Στο επίκεντρο η πρώην επικεφαλής της Πολεοδομίας

Βασικό πρόσωπο στην έρευνα αποτελεί η κ. Χωριανοπούλου, η οποία υπέγραψε την επίμαχη προέγκριση στα τέλη του 2023. Σύμφωνα με την ΕΑΔ, ο έλεγχος των εγγράφων ήταν ανεπαρκής, καθώς αγνοήθηκαν εμφανείς πολεοδομικές αποκλίσεις.

Η μετέπειτα ανέλιξή της στη θέση της αντιπεριφερειάρχη, με αρμοδιότητες μάλιστα στον χωρικό σχεδιασμό, προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην υπόθεση, με την Αρχή να ζητά τον πειθαρχικό της έλεγχο από τον δήμαρχο Μήλου εντός δύο μηνών.

Εκτός σχεδίου δόμηση χωρίς νόμιμη πρόσβαση

Το σημαντικότερο εύρημα της έκθεσης αφορά την έλλειψη νομίμως αναγνωρισμένης κοινόχρηστης οδού, η οποία αποτελεί βασική προϋπόθεση για την οικοδόμηση εκτός σχεδίου. Το επενδυτικό σχήμα δήλωσε πρόσβαση μέσω αγροτικού δρόμου, ωστόσο η ΕΑΔ ξεκαθαρίζει πως οι χωματόδρομοι δεν καθιστούν ένα οικόπεδο δομήσιμο χωρίς τη σχετική διοικητική αναγνώριση, καθιστώντας άκυρη τη χορήγηση της προέγκρισης.

Αλλοιωμένοι συντελεστές και αυθαίρετα τετραγωνικά

Παράτυπος αποδείχθηκε και ο υπολογισμός της επιτρεπόμενης δόμησης. Ενώ στο τοπογραφικό αναγραφόταν συντελεστής 0,18, στο διάγραμμα κάλυψης εφαρμόστηκε το 0,20, χαρίζοντας στην επένδυση επιπλέον 502 τετραγωνικά μέτρα. Οι ελεγκτές εντόπισαν σοβαρές ασυμφωνίες μεταξύ των σχεδίων, επισημαίνοντας ότι οι τελικοί όροι δόμησης τροποποιήθηκαν προς όφελος του ιδιώτη, γεγονός που εγείρει άμεσα ζήτημα αυθαιρέτων κατασκευών.

Πρόωρες εργασίες και ραγδαία γιγάντωση του έργου

Η νομιμότητα του έργου πλήττεται περαιτέρω από την ανακάλυψη κατασκευαστικών εργασιών πριν καν εκδοθεί η τελική άδεια, ενώ απουσίαζαν τα θεωρημένα σχέδια από το ηλεκτρονικό σύστημα «e-Άδειες». Η επένδυση, που ξεκίνησε το 2019 ως μια μικρή μονάδα 27 δωματίων, κατέληξε μέσω αλλεπάλληλων αναθεωρήσεων να σχεδιάζει 125 δωμάτια, 130 πισίνες και ελικοδρόμιο σε έκταση 30 στρεμμάτων. Παρά την πρόσφατη διαδικαστική απόρριψη προσφυγών από το ΣτΕ, η ΕΑΔ καλεί το υπουργείο Περιβάλλοντος να προστατεύσει το ευαίσθητο φυσικό τοπίο της Μήλου, ζητώντας την παράταση της αναστολής των εργασιών μέχρι να ξεκαθαρίσει το πολεοδομικό και ποινικό τοπίο της υπόθεσης.