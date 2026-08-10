Επιχείρηση διάσωσης σημειώθηκε χθες Κυριακή (09/08), αργά το απόγευμα στη Φυριπλάκα της Μήλου, όταν ένας 33χρονος άνδρας εγκλωβίστηκε στην κορυφή απόκρημνου βράχου ύψους 20 μέτρων.

Για τον ασφαλή απεγκλωβισμό του κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις του Λιμενικού, της ΕΛ.ΑΣ., της Πυροσβεστικής, του Κέντρου Υγείας και ναυαγοσώστες, καταφέρνοντας τελικά να τον κατεβάσουν με τη χρήση σχοινιών.

Κινητοποίηση δυνάμεων για τον απεγκλωβισμό

Καθώς το σημείο στο οποίο βρισκόταν ήταν ιδιαίτερα απόκρημνο και επικίνδυνο, σήμανε αμέσως συναγερμός στις αρμόδιες αρχές του νησιού.

Για την επιχείρηση απεγκλωβισμού κινητοποιήθηκαν ταυτόχρονα διαφορετικές υπηρεσίες και εξειδικευμένες ομάδες διάσωσης.

Στο σημείο έσπευσαν ακαριαία στελέχη του Λιμενικού Σώματος και της ΕΛ.ΑΣ, κλιμάκιο Πυροσβεστών-Διασωστών, κλιμάκιο του Κέντρου Υγείας Μήλου και ιδιώτες ναυαγοσώστες της περιοχής.

Κατάβαση με σχοινιά και αίσιο τέλος

Φτάνοντας στη Φυριπλάκα, οι διασώστες εντόπισαν τον 33χρονο στην κορυφή του βράχου.

Ο άνδρας ήταν καλά στην υγεία του, ωστόσο παρέμενε ακινητοποιημένος καθώς η κατάβαση χωρίς εξοπλισμό ήταν αδύνατη.

Με τη συντονισμένη συνδρομή των δυνάμεων που συμμετείχαν στην επιχείρηση και με τη χρήση ειδικού σχοινιού, πραγματοποιήθηκε τελικά με απόλυτη ασφάλεια η καταρρίχησή του από τον βράχο.

Μετά την ολοκλήρωση της περιπέτειας, ο 33χρονος δήλωσε στους διασώστες ότι αισθανόταν καλά και δεν επιθυμούσε να μεταφερθεί στο Κέντρο Υγείας για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Πηγή φωτογραφιών: Ομάδα Εθελοντών Διασωστών Μήλου (Ο.Ε.Δι.Μ.)