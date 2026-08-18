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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (18/08) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Προφήτη Ηλία στη Μήλο.
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 4 πυροσβέστες με 1 όχημα, 4 αεροπλάνα και 1 ελικόπτερο.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Προφήτης Ηλίας Μήλου. Κινητοποιήθηκαν 4 #πυροσβέστες με 1 όχημα, 4 Α/Φ και 1 Ε/Π.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 18, 2026
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες.