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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (18/08) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Προφήτη Ηλία στη Μήλο.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 4 πυροσβέστες με 1 όχημα, 4 αεροπλάνα και 1 ελικόπτερο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες.

 

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