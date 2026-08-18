Προσθήκη του zougla.gr στην Google

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (18/08) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Προφήτη Ηλία στη Μήλο.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 4 πυροσβέστες με 1 όχημα, 4 αεροπλάνα και 1 ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Προφήτης Ηλίας Μήλου. Κινητοποιήθηκαν 4 #πυροσβέστες με 1 όχημα, 4 Α/Φ και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 18, 2026

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες.