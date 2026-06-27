Αποκολλήθηκε με ίδια μέσα και κατέπλευσε με ασφάλεια στο λιμάνι του Αδάμαντα Μήλου το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «Κίσσαμος», το οποίο προσάραξε σε αβαθή ύδατα στη θαλάσσια περιοχή πλησίον του λιμένα, έπειτα από απώλεια ηλεκτρικής ενέργειας (μπλακ άουτ).

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, το πλοίο εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο Πειραιάς – Μήλος – Σούδα και επέβαιναν σε αυτό 1.246 επιβάτες και 108 μέλη πληρώματος.

Στο σημείο της προσάραξης έσπευσαν ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, ένα αλιευτικό σκάφος, καθώς και ένα επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο, προκειμένου να συνδράμουν εφόσον απαιτούνταν.

Οι λιμενικές αρχές προχωρούν στη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκε η απώλεια ηλεκτρικής ενέργειας και η επακόλουθη προσάραξη, ενώ απαγορεύτηκε ο απόπλους στο πλοίο μέχρι την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων.