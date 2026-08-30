Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στην παραλία «Κλέφτικο» στη Μήλο, όταν 34χρονη Αυστραλή τραυματίστηκε από αποκόλληση και πτώση βράχων.

Η γυναίκα συμμετείχε σε περιήγηση του νησιού με επαγγελματικό τουριστικό σκάφος και την ώρα του συμβάντος απολάμβανε το μπάνιο της. Η αιφνίδια υποχώρηση των βράχων είχε ως αποτέλεσμα να υποστεί χτυπήματα στο κεφάλι και στην ωμοπλάτη.

Αμέσως κινητοποιήθηκε το Λιμενικό Σώμα και η 34χρονη μεταφέρθηκε δια θαλάσσης στο λιμάνι του νησιού διατηρώντας τις αισθήσεις της. Εκεί την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να τη διακομίσει άμεσα στο Κέντρο Υγείας Μήλου, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της, οι θεράποντες ιατροί έκριναν αναγκαία τη μεταφορά της στον Πειραιά, προκειμένου να υποβληθεί σε εξειδικευμένες εξετάσεις και περαιτέρω νοσηλεία.