Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου για την κακοκαιρία που βρίσκεται σε εξέλιξη στη χώρα μας, η οποία εκδηλώνεται με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις, και αναμένεται να διαρκέσει μέχρι και αύριο Παρασκευή (3/10).

Από το βράδυ, οι ιδιαίτερα ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες αναμένεται να περιοριστούν στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, καθώς και τη Θράκη, ενώ την Παρασκευή θα επεκταθούν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Ισχυρά θα είναι κατά τόπους τα φαινόμενα στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες, καθώς και σε τμήματα της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας, προς το τέλος του 24ώρου αλλά και αργότερα.

Ιδιαίτερα για την Αττική, πιθανότητα ισχυρών βροχών και καταιγίδων υπάρχει μέχρι και το απόγευμα.

Το απόγευμα της Πέμπτης καταιγίδα χτύπησε τη Ναύπακτο, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν αρκετοί δρόμοι.

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν τους πολίτες να μην εφησυχάζουν, ακόμα και όταν βλέπουν να κοπάζουν τα φαινόμενα.

Σημειώνεται ότι μόνο στην Αττική έπεσαν ήδη 40 χιλιοστά βροχής, αρκετές περιοχές δεν είχαν ρεύμα, ενώ δημιουργήθηκε κυκλοφοριακό έμφραγμα σε αρκετές περιοχές, κυρίως στα νότια προάστια.

Μάλιστα από την έντονη βροχόπτωση βούλιαξε η Λεωφόρος Βουλιαγμένης.





Επίσης στη συμβολή των οδών Εμμανουήλ Μπενάκη και Γαμβέτα, στο κέντρο της Αθήνας, ένα δέντρο έπεσε πάνω σε διερχόμενο αναβάτη μηχανής και σε αυτοκίνητο, προκαλώντας τροχαίο ατύχημα.

Έντονα φαινόμενα σημειώθηκαν και στην Αιτωλοακαρνανία.

Υπήρξαν μάλιστα πλημμύρες σε δρόμους και σπίτια στο Αιτωλικό και την Κατοχή.

Η κακοκαιρία που πλήττει τις τελευταίες ώρες τη χώρα, «έντυσε» στα λευκά τον Όλυμπο και το Καϊμακτσαλάν.

Από τα ξημερώματα της Πέμπτης έπεσαν τα πρώτα χιόνια στα βόρεια ορεινά, όπως ακριβώς είχαν επισημάνει αρκετοί μετεωρολόγοι τις προηγούμενες ημέρες.

Τόσο ο Όλυμπος, όσο και το Καϊμάκτσαλαν, τις τελευταίες ώρες έχουν «ντυθεί» στα λευκά.

Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός

Ο κρατικός μηχανισμός παραμένει σε επιχειρησιακή ετοιμότητα και το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, τα σώματα ασφαλείας κ.λπ., προκειμένου όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, να έχουν πλήρη ενημέρωση για τα επικείμενα καιρικά φαινόμενα και να προβούν στις κατά λόγο αρμοδιότητες και ενέργειές τους.

Η Επιτροπή θα συνεδριάσει εκ νέου αύριο εφόσον απαιτηθεί, ώστε να αξιολογήσει με βάση τα νεότερα στοιχεία.

📌 Ανακοίνωση Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας 🔗 https://t.co/SMAMZA5qfy ◾️ Σύγκληση Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκο Παπαευσταθίου, με θέμα την κακοκαιρία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις… pic.twitter.com/X1LJQzI9EJ — Civil Protection GR (@CivPro_GR) October 2, 2025

Δείτε LIVE την εξέλιξη της κακοκαιρίας:

Κλειστά τα Σχολεία σε Ρόδο και Ζάκυνθο την Παρασκευή λόγω κακοκαιρίας

Αύριο, Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, τα Σχολεία σε αρκετές περιοχές της χώρας, θα παραμείνουν κλειστά εξαιτίας της έντονης κακοκαιρίας που πλήττει ήδη την Ελλάδα. Έχει επιβεβαιωθεί η αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων στη Ρόδο και τη Ζάκυνθο, ενώ αναμένονται περαιτέρω ανακοινώσεις για επιπλέον περιοχές.

Ο Δήμαρχος Ρόδου, Αλέξανδρος Κολιάδης, αποφάσισε την προσωρινή διακοπή της λειτουργίας όλων των σχολικών βαθμίδων στο νησί, με βάση το έκτακτο δελτίο πρόγνωσης επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ). Το δελτίο προβλέπει επιδείνωση του καιρού από τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, με έντονα φαινόμενα που θα επηρεάσουν σημαντικά τα Δωδεκάνησα.

Στην επίσημη ανακοίνωση του Δήμου τονίζεται ότι η απόφαση λήφθηκε προληπτικά, λαμβάνοντας υπόψη ότι η κορύφωση της κακοκαιρίας συμπίπτει με τις ώρες μετακίνησης μαθητών και εκπαιδευτικών προς τα Σχολεία, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλειά τους.

Παρόμοια μέτρα εφαρμόζονται και στη Ζάκυνθο, όπου ο Δήμαρχος Γιώργος Στασινόπουλος ανακοίνωσε ότι τα Σχολεία όλων των βαθμίδων, καθώς και οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί, θα παραμείνουν κλειστοί την Παρασκευή. Η απόφαση ελήφθη προληπτικά για την προστασία των μαθητών και του προσωπικού, με βάση τις μετεωρολογικές προβλέψεις και την ανάγκη περιορισμού των μετακινήσεων.

Ο Δήμος Ζακύνθου καλεί τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους μόνο σε απολύτως αναγκαίες περιπτώσεις και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας, ώστε να αποφευχθούν ατυχήματα και προβλήματα κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας.