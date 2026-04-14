Τη στιγμή που αρκετοί πολίτες στη χώρα μας χάνουν τα σπίτια τους από Εισπρακτικές Εταιρείες και Τράπεζες, λόγω χρεών, οι Ισραηλινοί αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερο αριθμό ακινήτων στη χώρα μας.

Η επιβλητική διαφήμιση που είναι αναρτημένη στο Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της επιθετικής στρατηγικής που ακολουθούν ισραηλινές εταιρείες ακινήτων στην Ελλάδα, με τις ευλογίες φυσικά της Ελληνικής Κυβέρνησης.

Η συγκεκριμένη διαφήμιση έχει προκαλέσει αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς θεωρείται από ορισμένους ως δείγμα της «επιθετικής» στρατηγικής ξένων επενδυτών στην ελληνική αγορά ακινήτων.

Το κεντρικό μήνυμα της διαφήμισης της εταιρείας Palmo Group είναι: «Δεν γυρίζουμε σπίτι μας, χωρίς σπίτι στην Ελλάδα».

Η καμπάνια προωθεί επενδυτικά διαμερίσματα στην Αθήνα, με τιμές που ξεκινούν από τις 90.000 ευρώ, παρουσιάζοντας την ελληνική πρωτεύουσα ως εύκολη και φθηνή «ευκαιρία» απόκτησης περιουσίας για Ισραηλινούς επενδυτές.

Ακολουθούν οι κύριες ισραηλινές εταιρείες που δραστηριοποιούνται ενεργά στην αγορά ακινήτων της Ελλάδας (2026):

– Palmo Group (Πάλμο) — Ηγετική εταιρεία για Ισραηλινούς επενδυτές, με πάνω από 34 projects στην Αθήνα. Ιδρυτές: Peleg Yariv και Aviv Cohen. Προσφέρει πλήρη υποστήριξη από την αγορά μέχρι την ανακαίνιση και διαχείριση.

– The Greek House Group (Greek House) — Δραστηριοποιείται κυρίως στη Θεσσαλονίκη. Διαχειρίζεται από Ισραηλινούς (CPA Dotan Barak και αρχιτέκτονα Iris Lotan). Εστίαση σε ανακαινίσεις και επενδυτικά ακίνητα.

– Progreece Group (Pro Greece) — Επενδύσεις και επιχειρηματικά projects στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ιδρυτές: Gal Rubin και Zack Vertzberger.

– Finders (Finders TMI) — Δραστηριοποιείται από το 2014, με χαρτοφυλάκιο στην Αθήνα και Κρήτη. Εστίαση σε ανάπτυξη, μετατροπή κτηρίων και επενδύσεις.

– Bryte Investments — Υποστήριξη Ισραηλινών επενδυτών στην Αθήνα, με πλήρη συνοδεία.

– Greece-Israel (greece-israel.com) — Ειδικεύεται σε πολυτελή φοιτητική στέγαση (STUDENT NOOK) στο Βόλο και Πήλιο, καθώς και πολυτελείς βίλες.

– Brown Hotels και Fattal Group — Μεγάλες ξενοδοχειακές και φιλοξενίας επενδύσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και νησιά (μετατροπή ιστορικών κτηρίων σε ξενοδοχεία και serviced apartments).

Το project «Νεόραμα» στην Επανομή Θεσσαλονίκης

Λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή της Επανομής (περίπου 25-30 λεπτά οδήγησης από το κέντρο, εντός του Δήμου Θερμαϊκού), προωθείται το project Neorama Thessaloniki (Νεόραμα), το οποίο παρουσιάζεται ως το πρώτο ισραηλινό «κιμπούτς» στην Ελλάδα.

Το Neorama περιγράφεται από τους διοργανωτές ως «διεθνές, υψηλής ποιότητας, πράσινο και ανθίζον χωριό» στα προάστια της Θεσσαλονίκης.

Δεν πρόκειται για παραδοσιακό αγροτικό κιμπούτς με συλλογική ιδιοκτησία και ισότητα, όπως τα ιστορικά ισραηλινά κιμπούτς, αλλά μία σύγχρονη, ιδιωτική κοινοτική ανάπτυξη με ημι-κλειστό ή κοινοτικό χαρακτήρα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες:

– Κάθε «προσεκτικά επιλεγμένος» συμμετέχων αποκτά περίπου 2 στρέμματα γης, στα οποία χτίζεται η κατοικία του.

– Το project περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κοινοτικές υποδομές και στοιχεία κοινόβιου τρόπου ζωής, προσαρμοσμένα στις ανάγκες Ισραηλινών κατοίκων.

– Η τοποθεσία είναι παράκτια και ημιαγροτική, με θέα στη θάλασσα, αμπελώνες και εύκολη πρόσβαση στη Θεσσαλονίκη.

– Το project διαφημίζεται σε ισραηλινά και διεθνή groups (π.χ. Facebook group Neorama Thessaloniki) με θετικά, «ονειρικά» μηνύματα για «νέα ζωή», «πράσινο χωριό» και «διεθνή κοινότητα» για το 2026 και μετά.

Το Neorama διαφέρει από τις τυπικές αστικές επενδύσεις (ανακαινίσεις διαμερισμάτων στο κέντρο Αθήνας ή Θεσσαλονίκης) διότι στοχεύει στη δημιουργία ολοκληρωμένης, αυτόνομης κοινότητας και όχι απλώς μεμονωμένων ακινήτων για απόδοση. Παρόμοια projects ή συζητήσεις για ισραηλινές κοινοτικές αναπτύξεις έχουν εμφανιστεί και σε άλλες περιοχές, αλλά το Neorama είναι το πιο συγκεκριμένο και δημόσια συζητούμενο κιμπούτς-style εγχείρημα μέχρι στιγμής.

Αυτές οι εταιρείες και projects, μαζί με άλλες μικρότερες ή project-specific οντότητες, έχουν καταστήσει τους Ισραηλινούς επενδυτές από τους πιο δυναμικούς ξένους παίκτες στην ελληνική αγορά ακινήτων, ιδιαίτερα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Ποια είναι το νέα όρια της Golden Visa στην Ελλάδα

Τα νέα όρια για την απόκτηση της Golden Visa στην Ελλάδα, τα οποία τέθηκαν σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2024 και ισχύουν για το 2025 και το 2026, χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες ανάλογα με την περιοχή και το είδος του ακινήτου:

1. Ζώνη Υψηλής Ζήτησης: 800.000€



Το ελάχιστο όριο επένδυσης έχει αυξηθεί στα 800.000 ευρώ για τις ακόλουθες περιοχές:

Αττική (όλες οι περιφερειακές ενότητες).

Θεσσαλονίκη.

Μύκονος και Σαντορίνη.

Νησιά με πληθυσμό άνω των 3.100 κατοίκων (π.χ. Κρήτη, Ρόδος, Κέρκυρα, κ.α.).

2. Υπόλοιπη Ελλάδα: 400.000€



Για όλες τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας που δεν περιλαμβάνονται στην παραπάνω κατηγορία, το ελάχιστο όριο επένδυσης διαμορφώνεται στα 400.000 ευρώ.

3. Ειδικές Κατηγορίες: 250.000€



Το χαμηλότερο όριο των 250.000 ευρώ εξακολουθεί να ισχύει σε όλη την επικράτεια αποκλειστικά για:

Διατηρητέα κτήρια: Υπό την προϋπόθεση ότι ο επενδυτής θα ολοκληρώσει την πλήρη αποκατάστασή τους.

Αλλαγή Χρήσης: Ακίνητα που μετατρέπονται από εμπορικά (π.χ. βιομηχανικά κτήρια) σε οικιστικά.

Βασικές Προϋποθέσεις & Περιορισμοί:

Ενιαίο Ακίνητο: Η επένδυση πρέπει να αφορά ένα μεμονωμένο ακίνητο (όχι άθροισμα πολλών ακινήτων).

Ελάχιστη Επιφάνεια: Το ακίνητο πρέπει να έχει ελάχιστη επιφάνεια 120 τ.μ. (για τα όρια των 400.000€ και 800.000€).

Απαγόρευση AirBnB: Απαγορεύεται η διάθεση των συγκεκριμένων ακινήτων για βραχυχρόνια μίσθωση τύπου AirBnB· επιτρέπονται μόνο οι μακροχρόνιες μισθώσεις.