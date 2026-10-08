Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η αντίδραση της συζύγου του Σήφη Βαλυράκη, Μίνας Βαλυράκη, αμέσως μετά την ανακοίνωση της απόφασης του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου για την αθώωση των δύο ψαράδων.

Η ίδια ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να σταματήσει τη δικαστική μάχη, επιμένοντας στη θέση της οικογένειας ότι ο πρώην υπουργός δεν έχασε τη ζωή του από ατύχημα αλλά δολοφονήθηκε. Παράλληλα, έκανε λόγο για συγκάλυψη και δήλωσε αποφασισμένη να συνεχίσει μαζί με τους νομικούς της συμβούλους.

«Ο Σήφης Βαλυράκης δολοφονήθηκε, αλλά το παρακράτος αντέχει πολύ δυνατά. Εγώ όμως θα παλέψω κόντρα στο παρακράτος και σε όλους όσους συγκάλυψαν αυτή τη δολοφονία και τους μπροστά και τους πίσω. Λοιπόν, εγώ συνεχίζω πολύ δυνατά με τους νομικούς μου συμβούλους. Ο πρόεδρος και ο εισαγγελέας τους έκριναν ενόχους και έξι άτομα, έξι άτομα τα οποία βεβαίως καταλαβαίνετε, αθώωσαν. Λοιπόν, αυτό ευτυχώς έχω βήμα για να μπορέσω να το πολεμήσω. Έτσι κι αλλιώς πολεμάω έξι χρόνια. Η αλήθεια θα φανερωθεί».

«Νιώθουμε δικαιωμένοι», λέει ένας από τους δύο ψαράδες

Στον αντίποδα, ένας από τους δύο κατηγορούμενους εξέφρασε την ικανοποίησή του για την απόφαση του δικαστηρίου, υπογραμμίζοντας ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο αδελφός του υποστήριζαν εξαρχής την αθωότητά τους.

«Νιώθουμε δικαιωμένοι, εγώ και οι αδερφός μου είμαστε αθώοι, τίμιοι άνθρωποι στην κοινωνία», ανέφερε ένας εκ των δύο ψαράδων.