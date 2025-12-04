Μήνυμα του 112 εστάλη στους κατοίκους της Αττικής, προειδοποιώντας τους για έντονα καιρικά φαινόμενα, κατά διαστήματα, μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής, 5 Δεκεμβρίου, στην περιοχή και καλώντας τους να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να επιδείξουν προσοχή στους υπόγειους χώρους.

Ειδικότερα το μήνυμα, που οι πολίτες έλαβαν στις 19:00, αναφέρει:

«Προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα μέχρι αύριο το μεσημέρι στην Περιφέρεια Αττικής. Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις. Προσοχή στους υπόγειους χώρους. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Το μήνυμα του 112: