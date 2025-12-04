Μήνυμα του 112 εστάλη στους κατοίκους της Αττικής, προειδοποιώντας τους για έντονα καιρικά φαινόμενα, κατά διαστήματα, μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής, 5 Δεκεμβρίου, στην περιοχή και καλώντας τους να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να επιδείξουν προσοχή στους υπόγειους χώρους.
Ειδικότερα το μήνυμα, που οι πολίτες έλαβαν στις 19:00, αναφέρει:
«Προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα μέχρι αύριο το μεσημέρι στην Περιφέρεια Αττικής. Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις. Προσοχή στους υπόγειους χώρους. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».