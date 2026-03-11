Ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για την ενημέρωση των πολιτών, σχετικά με μήνυμα – απάτη για «τροχαία παράβαση», πραγματοποίησε η Ελληνική Αστυνομία.

Αναλυτικά, το ενημερωτικό σημείωμα της Αστυνομίας

«Με αφορμή περιστατικά αποστολής παραπλανητικών μηνυμάτων (SMS) σε πολίτες, τα οποία εμφανίζονται ως δήθεν «ειδοποίηση τροχαίας παράβασης» και περιέχουν σύνδεσμο για πληρωμή προστίμου, επισημαίνεται ότι τα εν λόγω μηνύματα δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και αποσκοπούν στην εξαπάτηση των πολιτών.

Παρακαλούνται οι πολίτες:

• Να μην ανοίγουν τους συνδέσμους (links) που περιέχονται σε τέτοια μηνύματα.

• Να μην απαντούν στα εν λόγω μηνύματα.

• Να μην καταχωρούν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία.

• Να διαγράφουν άμεσα τα μηνύματα από τις συσκευές τους.

Σε περίπτωση που κάποιος πολίτης έχει ήδη επιλέξει τον σύνδεσμο ή έχει καταχωρίσει προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία, συνιστάται να επικοινωνήσει άμεσα με το τραπεζικό του ίδρυμα».

Δείτε την ανάρτηση της ΕΛ.ΑΣ.