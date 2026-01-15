Το «Χαμόγελο του Παιδιού» απηύθυνε μήνυμα στη 16χρονη Λόρα που εξαφανίστηκε πριν από λίγες μέρες από την Πάτρα, μέσω βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο βίντεο, μια κοινωνική λειτουργός απευθύνεται στη Λόρα καλώντας την να επικοινωνήσει με το «Χαμόγελο του Παιδιού» προκειμένου να βεβαιωθεί ότι είναι καλά, ενώ με καθησυχαστικό τόνο την διαβεβαιώνει ότι η όποια επικοινωνία θα γίνει μόνο και μόνο για να συζητήσουν και να την ακούσουν, χωρίς κριτική.

Νωρίτερα την Τετάρτη, ήρθαν στην επιφάνεια νέα στοιχεία από βιντεοληπτικό υλικό και μαρτυρίες που δείχνουν ότι η Λόρα δεν απομακρύνθηκε από την περιοχή του Ζωγράφου, όπου καταγράφηκαν οι τελευταίες της κινήσεις πριν χαθούν τα ίχνη της.

Υπενθυμίζεται ότι η τελευταία φορά που η Λόρα εθεάθη ήταν το μεσημέρι του Σαββάτου (10/1) στου Ζωγράφου, στην οδό Μικράς Ασίας. Μπήκε σε ένα κοσμηματοπωλείο της περιοχής ζητώντας από την ιδιοκτήτρια να της πουλήσει κάποια κοσμήματα που είχε στην κατοχή της και μόλις η επιχειρηματίας αρνήθηκε, επιβιβάστηκε σε ένα ταξί και κατευθύνθηκε προς το κέντρο της Αθήνας, ενώ η ιδιοκτήτρια του κοσμηματοπωλείου την αναγνώρισε και ειδοποίησε την αστυνομία.

Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι πού μένει και ποιος είναι οι σκοπός της, καθώς πηγές εκτιμούν ότι τα χρήματα που έχει, δεν αρκούν για πολυήμερη παραμονή σε κάποιο κατάλυμα.

Oι Αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. εκφράζουν την πεποίθηση ότι η ανήλικη δεν δρα μόνη της. Ένα μικρό παιδί χωρίς υπάρχοντα, χωρίς σταθερό κατάλυμα και σε ξένη πόλη, δύσκολα θα μπορούσε να μετακινείται οργανωμένα, ωστόσο οι αρχές δεν έχουν ακόμη εντοπίσει από τις κάμερες συνάντηση της 16χρονης με άλλο πρόσωπο.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ