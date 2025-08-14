Εντολή για εκκένωση μέσω του 112 εστάλη προς τους κατοίκους της περιοχής Λεπτόποδα Χίου, μετά από αναζωπύρωση του μετώπου της φωτιάς στην περιοχή τους.


Σύμφωνα με αυτό, όσοι βρίσκονται στην περιοχή Λεπτόποδα Χίου, πρέπει άμεσα να απομακρυνθούν προς την Κέραμο.

