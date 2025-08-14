Εντολή για εκκένωση μέσω του 112 εστάλη προς τους κατοίκους της περιοχής Λεπτόποδα Χίου, μετά από αναζωπύρωση του μετώπου της φωτιάς στην περιοχή τους.
⚠️ Activation 1⃣1⃣2⃣
🆘 Wildfire in your area
‼️ If you are in #Leptopoda of #Chios move away to #Keramo
‼️ Follow the instructions of the Authorities
ℹ️ https://t.co/S63M24Fq0V @pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) August 14, 2025
Σύμφωνα με αυτό, όσοι βρίσκονται στην περιοχή Λεπτόποδα Χίου, πρέπει άμεσα να απομακρυνθούν προς την Κέραμο.