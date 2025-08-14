Εντολή για εκκένωση μέσω του 112 εστάλη προς τους κατοίκους της περιοχής Λεπτόποδα Χίου, μετά από αναζωπύρωση του μετώπου της φωτιάς στην περιοχή τους.

⚠️ Activation 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Wildfire in your area ‼️ If you are in #Leptopoda of #Chios move away to #Keramo ‼️ Follow the instructions of the Authorities ℹ️ https://t.co/S63M24Fq0V @pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 14, 2025



Σύμφωνα με αυτό, όσοι βρίσκονται στην περιοχή Λεπτόποδα Χίου, πρέπει άμεσα να απομακρυνθούν προς την Κέραμο.