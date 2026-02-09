Επίσκεψη στην Περιοχή Ευθύνης της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης (ΑΣΔΙΘ) πραγματοποίησε ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, στέλνοντας σαφές μήνυμα επιχειρησιακής εγρήγορσης, ετοιμότητας και στενής συνεργασίας με την τοπική κοινωνία.

Όπως αναφέρει το kranosgr.com, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ συναντήθηκε με τους Διοικητές των Σχηματισμών της ΑΣΔΙΘ και ενημερώθηκε αναλυτικά για την επιχειρησιακή κατάσταση, το επίπεδο ετοιμότητας των Μονάδων, καθώς και για θέματα εκπαίδευσης και προσωπικού. Στο πλαίσιο των συναντήσεων, έδωσε σαφείς κατευθύνσεις, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διαρκούς επαγρύπνησης, της πειθαρχίας και της υψηλής επιχειρησιακής απόδοσης, ιδιαίτερα σε μια περιοχή αυξημένης γεωστρατηγικής σημασίας όπως η Θράκη.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συνεχή αναβάθμιση της επιχειρησιακής ετοιμότητας, στη ρεαλιστική εκπαίδευση και στη μέριμνα για το προσωπικό, με τον Στρατηγό Χούπη να επισημαίνει ότι το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα ισχύος των Ενόπλων Δυνάμεων.

Παράλληλα, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ είχε συναντήσεις με θεσμικούς και τοπικούς φορείς της περιοχής, επιβεβαιώνοντας τον σταθερό και ουσιαστικό ρόλο των Ενόπλων Δυνάμεων ως πυλώνα ασφάλειας, αλλά και κοινωνικής συνοχής. Στο επίκεντρο βρέθηκε η αγαστή συνεργασία Στρατού και τοπικής κοινωνίας, η οποία ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών και συμβάλλει στη σταθερότητα και την ανάπτυξη της ακριτικής Θράκης.

Η επίσκεψη του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ στην ΑΣΔΙΘ επιβεβαιώνει το διαρκές ενδιαφέρον της στρατιωτικής ηγεσίας για την πρώτη γραμμή της εθνικής άμυνας, στέλνοντας το μήνυμα ότι η Θράκη παραμένει στο επίκεντρο του επιχειρησιακού σχεδιασμού και της προσοχής των Ενόπλων Δυνάμεων.