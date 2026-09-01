Αγαπητοί μου αδελφοί,

Η 1η Σεπτεμβρίου αποτελεί για την Εκκλησία μας μία ημέρα με ιδιαίτερο συμβολισμό και βαθύ πνευματικό περιεχόμενο. Είναι η Αρχή της Ινδίκτου, η απαρχή του νέου εκκλησιαστικού έτους, κατά την οποία η Εκκλησία μας ευχαριστεί τον Θεό για το δώρο του χρόνου και προσεύχεται για την ευλογία «τοῦ στεφάνου τοῦἐνιαυτοῦτῆςχρηστότητος» του Κυρίου.

Κάθε νέα εκκλησιαστική χρονιά σηματοδοτεί ταυτόχρονα και νέες αρχές. Μας προσκαλεί να ανανεώσουμε την πορεία μας, να δημιουργήσουμε, να προσφέρουμε και να αξιοποιήσουμε τον χρόνο που μας χαρίζει ο Θεός προς όφελος του ανθρώπου και της κτίσεως.

Για τον λόγο αυτό, επιλέξαμε αυτή την τόσο συμβολική ημέρα,ως αφετηρία μιας νέας αρχής, ανοίγοντας τις πύλες του «Ιωνικού Κέντρου» της Ιεράς Μητροπόλεώς μας προς την κοινωνία και τον κόσμο.

Έπειτα από μία μακρά και επίπονη περίοδο σχεδιασμού και εργασίας το «Ιωνικό Κέντρο» στην περιοχή του Περισσού (Λεωφ. Ηρακλείου 141 &Αλεξ. Παπαναστασίου) αρχίζει σταδιακά τη λειτουργία του και υποδέχεται τους πρώτους επισκέπτες του.

Το «Ιωνικό Κέντρο» αποτελεί πρωτίστως έναν χώρο εκκλησιαστικό. Έναν χώρο που γεννήθηκε μέσα στους κόλπους της τοπικής μας Εκκλησίας και φιλοδοξεί να υπηρετήσει την αποστολή Της μέσα στη σύγχρονη κοινωνία, συνδυάζοντας την πνευματική ζωή με την παιδεία, τον πολιτισμό, τη διατήρηση της ιστορικής μικρασιατικής μνήμης, τη φροντίδα της νέας γενιάς και τον σεβασμό προς τη δημιουργία του Θεού.

Γι’ αυτό και επιθυμούμε όλοι όσοι θα εισέρχονται σε αυτόν να αισθάνονται τη λειτουργικότητα, αλλά και την ιερότητα του χώρου. Να τον χαίρονται, να τον απολαμβάνουν και να τον ζουν ελεύθερα, διαφυλάσσοντας συγχρόνως τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και την εκκλησιαστική-μικρασιατική του ταυτότητα.

Αναμφίβολα, πνευματική καρδιά του «Ιωνικού Κέντρου» είναι ο Άγιός μας, ο Ιερομάρτυρας Γεώργιος ο Νεαπολίτης, Πολιούχος και Προστάτης της Ιεράς Μητροπόλεώς μας.

Σε λίγο διάστημα, με την ολοκλήρωση του Ιερού Ναού,που ανεγείρεται προς τιμήν του, ο Άγιος Γεώργιος ο Νεαπολίτης θα βρει εδώ το νέο πνευματικό του σπίτι. Η παρουσία του θα σφραγίζει ολόκληρο το «Ιωνικό Κέντρο» και θα υπενθυμίζει σε όλους τις ρίζες και την ταυτότητα του τόπου αυτού, την πίστη και την ιστορία των Μικρασιατών προγόνων μας, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στη Νέα Ιωνία μεταφέροντας μαζί τους, ως πολυτιμότερο θησαυρό, τα ιερά και τα όσιά τους.

Έτσι, το «Ιωνικό Κέντρο» φιλοδοξεί να αποτελέσει κιβωτό πνευματικής και μικρασιατικής κληρονομιάς, ταυτόχρονα δε και έναν δημιουργικό χώρο του σήμερα, έναν τόπο στον οποίο η ιστορική μνήμη θα συναντά τη νέα γενιά και η πνευματικότητα την καθημερινή ζωή.

Βεβαίως, η επιλογή της 1ης Σεπτεμβρίου για την έναρξη της λειτουργίας του αποκτά και έναν ακόμη ιδιαίτερο συμβολισμό, αφούμε πρωτοβουλία του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, η πρώτη ημέρα του εκκλησιαστικού έτους έχει καθιερωθεί ως ημέρα προσευχής για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, αναδεικνύοντας την ευθύνη όλων μας απέναντι στην κτίση του Θεού.

Αυτή ακριβώς η ευαισθησία βρίσκεται και στη δημιουργία του «Ιωνικού Κέντρου». Το συγκρότημα έχει σχεδιασθεί και κατασκευασθεί, με γνώμονα τις αρχές της πράσινης ενέργειας, της βιώσιμης λειτουργίας και του σεβασμού προς το φυσικό περιβάλλον, ενώ οι χώροι πρασίνου και αναψυχής δημιουργούν μέσα στον αστικό ιστό έναν τόπο ηρεμίας, συνάντησης και επικοινωνίας.

Από την έναρξη της νέας εκκλησιαστικής χρονιάς τίθενται σε πρώτη φάση σε λειτουργία ο Παιδικός Σταθμός, ο υπόγειος σταθμός στάθμευσης οχημάτων και το Κέντρο Πολιτισμού και Νεολαίας, ενώ σε λίγες ημέρες θα ανοίξει τις πύλες του και ο χώρος εστίασης «Ιωνίας Γη».

Το «Ιωνικό Κέντρο» είναι ένας χώρος ανοιχτός, ελεύθερος και προσβάσιμος σε όλους. Έχει ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την απρόσκοπτη πρόσβαση των συνανθρώπων μας με αναπηρία, ώστε κάθε άνθρωπος να μπορεί να τον επισκεφθεί και να συμμετέχει στη ζωή και στις δράσεις του.

Κατά την πρώτη αυτή περίοδο λειτουργίας, οι πύλες του «Ιωνικού Κέντρου» θα είναι ανοικτές καθημερινά, από τις 07.00 το πρωί έως τη δύση του ηλίου, εκτός Κυριακής. Με την έναρξη της λειτουργίας του Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου του Νεαπολίτου, ο χώρος θα είναι πλέον ανοικτός και τις επτά ημέρες της εβδομάδας.

Η πλήρης ανάπτυξη της λειτουργίας του συγκροτήματος προγραμματίζεται για τον προσεχή Νοέμβριο, ενώ το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσουν αναλυτικότερες ανακοινώσεις σχετικά με τις δομές, τις δράσεις, τις υπηρεσίες και συνολικά τον τρόπο λειτουργίας του.

Σήμερα, όμως, με την ευκαιρία της νέας αυτής αρχής, επιθυμώ να απευθύνω μία προσωπική πρόσκληση προς όλους:

«Ελάτε στο Ιωνικό Κέντρο! Ελάτε να το επισκεφθείτε, να το γνωρίσετε, να περπατήσετε στους χώρους του, να γνωρίσετε την ιστορία και την αποστολή του, να συμμετάσχετε στις δράσεις του και να το ζήσετε! Αγκαλιάστε το ως τον δικό σας χώρο! Μιλήστε γι’ αυτό, φέρτε τα παιδιά και τους φίλους σας, χαρείτε το πράσινο και τις δυνατότητές του και βοηθήστε μας να του δώσουμε ζωή»!

Επιπλέον, παρακαλούμε θερμά να διαφυλάξουμε όλοι μας την καθαριότητα και την ευπρέπεια των εγκαταστάσεων, να προστατεύσουμε το πράσινο, να σεβαστούμε την ιερότητα και τον εκκλησιαστικό χαρακτήρα του χώρου και να τιμούμε τον καθημερινό κόπο των ανθρώπων που εργάζονται για τη φροντίδακαι τη συντήρησή του.

Το «Ιωνικό Κέντρο»ανήκει στην Εκκλησία, αλλά ανοίγεται στην κοινωνία και στον άνθρωπο, φιλοδοξώντας να αποτελέσει έναν τόπο που θα ενώνει ανθρώπους και ιδέες, θα εμπνέει και θα δημιουργεί, συνδέοντας την προσευχή με τον πολιτισμό, την ιστορική μνήμη με την παιδεία και τη νεότητα με την επικοινωνία και την αναψυχή.

Πάνω απ’ όλα, όμως, επιθυμούμε να είναι ένας τόπος με επίκεντρο τον Χριστό μας, ένας τόπος που θα ζει και θα αναπνέει κάτω από τη σκέπη και την ευλογία του Αγίου Γεωργίου του Νεαπολίτου, του δικού μας Αγίου, του Πολιούχου και Προστάτου μας.

Με τις σκέψεις αυτές, εύχομαι ολόψυχα προς όλες και όλους η νέα εκκλησιαστική χρονιά να αποτελέσει για όλους μας μία νέα και ευλογημένη αρχή!

Καλή και ευλογημένη εκκλησιαστική χρονιά!

O Mητροπολίτης

Ο Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας,

Ηρακλείου και Χαλκηδόνος Γαβριήλ

«ΙΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ»

Λεωφ. Ηρακλείου 141 &Αλεξ. Παπαναστασίου, Νέα Ιωνία

Τηλ. Επικοινωνίας: 2115001390

Email: info@ionian-centre.gr

Παιδικός Σταθμός «ΙΩΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ»

Τηλ. Επικοινωνίας: 2115001395

Υπόγειος Σταθμός Στάθμευσης

Τηλ. Επικοινωνίας: 2115001396