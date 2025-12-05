Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους του Δήμου Πύλου- Νέστορος καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες λόγω έντονων βροχοπτώσεων στην περιοχή.

Ειδικότερα το μήνυμα αναφέρει: «Λόγω έντονων βροχοπτώσεων στη Δημοτική Ενότητα Πύλου Νέστορος της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».