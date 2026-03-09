Η επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης στην περίπτωση μίας γυναίκας που έπεσε θύμα τροχαίου το 2022, όχι μόνο δεν ισχύει, αλλά δημιουργεί πολλά ερωτηματικά, καθώς στην υπόθεση εμπλέκονται αστυνομικοί.

Η υπόθεση ξεκινά στις 10 Μαρτίου του 2022, στις τρεις και μισή το μεσημέρι, στην οδό Μαρίνου Αντύπα, στην Ηλιούπολη.

Αστυνομικός που σύμφωνα με τα στοιχεία, παραβίασε την πινακίδα STOP, χτύπησε τη γυναίκα, με αποτέλεσμα να υποστεί αναπηρία 92%.

Το τροχαίο οδηγήθηκε στα δικαστήρια με τον αστυνομικό να καταδικάζεται πρωτόδικα σε 10 μήνες φυλάκιση. Όμως η υπόθεση δεν σταματά εδώ, καθώς το θύμα έκπληκτο, όπως υποστηρίζει στη μήνυσή της, λίγους μήνες μετά, διαπίστωσε σοβαρές παραβάσεις των αστυνομικών -συναδέλφων του οδηγού- όπως ότι μετακίνησαν το όχημά του από τον τόπο του τροχαίου πριν φθάσει ο πραγματογνώμονας, δεν έκαναν αλκοτέστ στον οδηγό και δεν του επιβλήθηκε πρόστιμο για την παραβίαση του STOP.

Τρία χρόνια μετά, στις 6.03.2025, η γυναίκα λαμβάνει κλήση ως μάρτυρας για τη μήνυση που είχε υποβάλλει στους αστυνομικούς του Α’ Τμήματος Τροχαίας Ν/Α Αττικής. Στο υπόμνημά της μεταξύ άλλων, που παρουσιάζει η «Ζούγκλα» αναφέρεται:

«Το όχημα του υπαίτιου μετακινήθηκε πριν φτάσει στο σημείο η Τροχαία, και πριν δηλωθεί καν τραυματισμός. Δεν υπήρξε λόγος αποκατάστασης της κυκλοφορίας, εφόσον το τροχαίο συνέβη στην Μαρίνου Αντύπα, η οποία είναι τοπική οδός της Ηλιούπολης, και όχι κεντρικός δρόμος, όπως η Λεωφόρος Βουλιαγμένης ή η Παραλιακή, όπου και εκεί δεν θα μετακινούνταν το όχημα, λόγω του μεγέθους της ζημιάς (εγκλωβισμός σε όχημα, κατακερματισμός 7.5 μέτρων κιγκλιδωμάτων, μεγάλη χρηματική ζημία σε όχημα θύματος, βγήκε ολική) και πριν μεταβεί σε σημείο η Τροχαία να καταγράψει τις παραβάσεις και την ακριβή θέση των οχημάτων».

Στο υπόμνημά της, η γυναίκα αναφέρει ότι η έκπληξή της ήταν μεγάλη, όταν διαπίστωσε ότι η υπόθεση μπήκε στο αρχείο από πειθαρχικής πλευράς, ενώ δεν πήρε ποτέ απαντήσεις, όπως υποστηρίζει, στα ερωτήματα που είχε για τις παραβάσεις που υποστηρίζει ότι έκαναν οι αστυνομικοί.

«Στις 10/3/22 άλλαξε τελείως η ζωή μου. Από απόλυτα υγιής, με δική μου επιχείρηση, μέσα σε ένα χρόνο βρέθηκα να είμαι κλεισμένη στο σπίτι μου, χωρίς να μπορώ να εργαστώ, να χρήζω συνοδού και με επίσημη απόφαση ΚΕΠΑ, ενώ είμαι και επίσημα ΑΜΕΑ», καταλήγει στο υπόμνημά της ζητώντας δικαιοσύνη για τις παραβάσεις των αστυνομικών, σε ένα αδίκημα για το οποίο υπάρχει κίνδυνος παραγραφής.

Ο συνήγορος της μηνύτριας, Τίτος Καραλάζος, δηλώνει ότι θα εξαντλήσουν κάθε δικονομικό μέσο, προκειμένου αφενός να μην παραγραφεί μία τόσο σοβαρή υπόθεση, και αφετέρου να αποκαλυφθεί η πάσα αλήθεια, και να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι, οποιοιδήποτε και αν είναι, και οποιοδήποτε αξίωμα και αν κατέχουν.