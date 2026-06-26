Σε μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την πάταξη του παράνομου τζόγου και τη ρύθμιση της αγοράς τυχερών παιγνίων προχωρά η κυβέρνηση, σε συνεργασία με την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ).

Κατά τη διάρκεια της 4ης Greek Online Gaming Day, ο πρόεδρος της ΕΕΕΠ, Αντώνης Βαρθολομαίος, ανακοίνωσε δικαστικές ενέργειες εναντίον γνωστών προσώπων του διαδικτύου.

Μηνύσεις σε 18 Influencers και Streamers

Η ΕΕΕΠ έβαλε στο στόχαστρο πρόσωπα με μεγάλη απήχηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία διαφημίζουν μη αδειοδοτημένους παρόχους τυχερών παιγνίων.

Η Αρχή τεκμηρίωσε 18 συγκεκριμένες περιπτώσεις και κατέθεσε επίσημη μηνυτήρια αναφορά προκειμένου οι υπαίτιοι να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη.

Τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Βαρθολομαίος για τη δυναμική των 5 κορυφαίων εξ αυτών αποτυπώνουν το μέγεθος του προβλήματος:

1ος influencer: 623.000 followers

623.000 followers 2ος influencer: 456.000 followers

456.000 followers 3ος influencer: 435.000 followers

435.000 followers 4ος influencer: 422.000 followers

422.000 followers 5ος influencer: 337.000 followers

Αθροιστικά, οι πέντε πρώτοι διαθέτουν πάνω από 3 εκατομμύρια ακόλουθους, με τον πρόεδρο της ΕΕΕΠ να κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας ότι μεγάλο μέρος του κοινού που παρακολουθεί τις συγκεκριμένες παράνομες διαφημίσεις αποτελείται από ανηλίκους.

Τα Στοιχεία του Παράνομου Τζόγου για το 2025

Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία για το έτος 2025, 900.000 Έλληνες, δηλαδή το 10,5% του συνολικού πληθυσμού συμμετείχαν σε παράνομα τυχερά παιχνίδια.

Ο εκτιμώμενος κύκλος εργασιών ανήλθε στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ τα χαμένα έσοδα για τα δημόσια ταμεία άγγιξαν τα 400 εκατομμύρια ευρώ.

Το Νέο Νομικό Πλαίσιο και οι Αλλαγές στη Φορολογία

Κατόπιν του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών που ψηφίστηκε την Τετάρτη 24 Ιουνίου, θεσπίζονται αυστηρότεροι κανόνες ταυτοποίησης για τη διασφάλιση των χρημάτων των παικτών που κινούνται στη νόμιμη αγορά, ενώ αναδιαμορφώνεται ριζικά το τοπίο των ελέγχων και της φορολογίας.

Για τον νόμιμο τζόγο, το διαδικτυακό πόκερ και το live casino αποσυνδέονται από τον τρόπο φορολόγησης των παιγνιομηχανημάτων (VLTs).

Τα κέρδη που πιστώνονται στον ηλεκτρονικό λογαριασμό του παίκτη θα φορολογούνται πλέον αυτοτελώς ανά παικτική συνεδρία, μετά την αφαίρεση αφορολόγητου ποσού 100 ευρώ, με συντελεστή 20% (αντί 15%) για κέρδη έως 500 ευρώ και 30% (αντί 20%) για κέρδη από 500,01 ευρώ και πάνω.

Επέκταση των Ελέγχων στις Εφαρμογές Κινητών (Mobile Apps)

Η σημαντικότερη επιχειρησιακή αλλαγή αφορά τη διεύρυνση της «μαύρης βίβλου» (blacklist) των παράνομων παρόχων.

Πλέον, εκτός από τα απαγορευμένα domain, τις διευθύνσεις IP και τα ονόματα ιστοτόπων, στη λίστα θα εγγράφονται και οι εφαρμογές κινητών συσκευών (apps) που παρέχουν πρόσβαση σε τυχερά παιχνίδια χωρίς άδεια, καθώς εκεί μεταφέρεται πλέον ο κύριος όγκος της παράνομης δραστηριότητας.

Το πλαίσιο ελέγχου καθίσταται καθολικό, καθώς αποδίδονται ευθύνες σε sites που αλλάζουν συνεχώς όνομα (mirror sites), σε όσους διαφημίζουν τις υπηρεσίες (influencers), σε φυσικούς χώρους που παρέχουν πρόσβαση (internet café), καθώς και στους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου (ISPs) που παραλείπουν να κόψουν τις συνδέσεις με τις παράνομες πλατφόρμες.

Μέτρα για τους Παίκτες: Μπλοκάρισμα Χρημάτων και «Παρένθετα Πρόσωπα»

Ο νέος νόμος, ο οποίος αναμένεται να τεθεί σε ισχύ με τη δημοσίευσή του στα τέλη Ιουνίου ή τις αρχές Ιουλίου, προβλέπει δύο δραστικές ρυθμίσεις: