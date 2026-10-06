Στο μικροσκόπιο των Αρχών έχουν μπει 18 influencers, ανάμεσά τους γνωστοί ράπερ και μοντέλα, για υποθέσεις που αφορούν την προώθηση παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και social media.

Όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, έχουν ήδη κατατεθεί μηνύσεις και οι υποθέσεις βρίσκονται στο στάδιο της προανάκρισης.

«H δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία και η επιρροή συνεπάγεται ευθύνη»

Ο υπουργός έστειλε παράλληλα σαφές μήνυμα, τονίζοντας ότι «η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία και η επιρροή συνεπάγεται ευθύνη», ενώ υπογράμμισε πως «το μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση πρέπει να είναι ένα: Το διαδίκτυο δεν είναι ζούγκλα».

Παράλληλα, ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε ότι περίπου 15.000 ιστότοποι είχαν ενταχθεί στη μαύρη λίστα, αποτυπώνοντας το μέγεθος της πρόκλησης για την αντιμετώπιση του φαινομένου.

Όπως εξήγησε, ο παράνομος τζόγος αλλάζει συνεχώς μορφή, αξιοποιώντας το διαδίκτυο, τα κινητά τηλέφωνα, τις πλατφόρμες και τα κοινωνικά δίκτυα. Ένας παράνομος ιστότοπος μπορεί να αλλάξει διεύθυνση και να επανεμφανιστεί πολύ γρήγορα, ενώ ένα παράνομο παιχνίδι μπορεί να φτάσει σε μεγάλο κοινό μέσω ενός link, ενός βίντεο, ενός influencer ή ενός streamer.

H ομιλία του Κυριάκου Πιερρακάκη «Κυρίες και κύριοι, Στην πολιτική, ένας νόμος κρίνεται την ημέρα που ψηφίζεται. Κυρίως όμως κρίνεται από το αν εφαρμόζεται και, τελικά, από το αν αλλάζει την πραγματικότητα. Και στην περίπτωση του παράνομου τζόγου, η δύσκολη πραγματικότητα που είχαμε μπροστά μας αποτυπώνεται σε τρεις αριθμούς: Το 2025,

• περίπου 1,8 δισ. ευρώ παίχτηκαν στην παράνομη αγορά,

• περίπου 900.000 άνθρωποι συμμετείχαν σε παράνομα παίγνια και

• περίπου 15.000 ιστότοποι είχαν ενταχθεί στη blacklist.Οι αριθμοί αυτοί δείχνουν το μέγεθος της πρόκλησης που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε. Πρώτα απ’ όλα, ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα, με εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους εκτεθειμένους στους κινδύνους του παράνομου τζόγου και ιδιαίτερα τις νεότερες ηλικίες, που βρίσκονται όλο και περισσότερο στο στόχαστρο επιθετικών μορφών διαδικτυακής προώθησης. Ταυτόχρονα, μια παράνομη αγορά τεράστιας οικονομικής κλίμακας, που στερεί έσοδα από το Δημόσιο και λειτουργεί σε βάρος της νόμιμης αγοράς και εκείνων που τηρούν τους κανόνες.

Το πρόβλημα γίνεται ακόμη πιο σύνθετο, επειδή ο παράνομος τζόγος αλλάζει συνεχώς μορφή. Μεταφέρεται στο διαδίκτυο, στα κινητά τηλέφωνα, στις πλατφόρμες και στα κοινωνικά δίκτυα. Ένας παράνομος ιστότοπος μπορεί να εμφανιστεί, να αλλάξει διεύθυνση και να επανεμφανιστεί πολύ γρήγορα, ενώ ένα παράνομο παιχνίδι μπορεί να φτάσει σε ένα τεράστιο κοινό μέσα από ένα link, ένα βίντεο, έναν influencer ή έναν streamer. Η παρανομία εξελίσσεται. Η απάντηση του κράτους πρέπει να την προλαβαίνει. Αυτή ήταν η δέσμευση που αναλάβαμε, και γι’ αυτό τον περασμένο Ιούνιο, αλλάξαμε το θεσμικό πλαίσιο.