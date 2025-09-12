Μήνυση σε βάρος του 42χρονου μαστροπού που συνελήφθη το πρωί της Τετάρτης (10/9) κατέθεσε σήμερα (12/9) ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Ο μαστροπός, επονομαζόμενος και ως «κοντός», εκφόβιζε τα θύματά του ισχυριζόμενος πως ο κ. Χρυσοχοΐδης ήταν φίλος του. «Εμένα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη είναι φίλος μου», έλεγε χαρακτηριστικά.

«Αν πάτε στην αστυνομία, εσείς θα βρεθείτε στη φυλακή στο τέλος και όχι εγώ», ανέφερε στα θύματά του.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη κινήθηκε εναντίον του, καθώς οι ισχυρισμοί του δεν έχουν δόση αλήθειας.

Μάλιστα, ο μαστροπός φαίνεται πως χρησιμοποιούσε τα ονόματα και άλλων πολιτικών προσώπων για να δείξει πως δήθεν «έχει πλάτες».

«Τζόκερ»: Συνελήφθη ο αδίστακτος μαστροπός – Πώς παγίδευε νεαρές γυναίκες και κορίτσια

Ο «Joker», ο 42χρονος μαστροπός, ιδιοκτήτης εταιρίας παραγωγής πορνογραφικών ταινιών και βίντεο, η προβολή των οποίων απαιτούσε την καταβολή χρημάτων από τους χρήστες, επικαλείτο τις «πλάτες» του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, και άλλων πολιτικών προσώπων, για να αποτρέπει τα θύματά του από καταγγελίες της δράσης του.

Μία 27χρονη που ξέφυγε από τα δίχτυα του τον περασμένο Μάιο, κατέθεσε με λεπτομέρειες την παράνομη δράση του και τις «επικλήσεις» των δήθεν επιφανών επαφών… ατιμωρησίας του. Ο κατηγορούμενος είχε εκμεταλλευτεί τον θάνατο του πατέρα της κοπέλας και την ευάλωτη κατάσταση που βρισκόταν.

Μάλιστα, ο κ. Χρυσοχοΐδης υπέβαλε τότε μήνυση στις εισαγγελικές αρχές σε βάρος του 42χρονου, ο οποίος τότε ελεγχόταν για βαρύτατα αδικήματα, ζητώντας τη «διενέργεια κατεπείγουσας έρευνας ώστε να διαπιστωθεί αν όντως διατυπώθηκαν και σε περίπτωση που ισχύει αυτό να ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον του».

Στο πλαίσιο της έρευνας των στελεχών του Τμήματος Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ο 42χρονος συνελήφθη το πρωί της περασμένης Τετάρτης, δυνάμει εντάλματος για εμπορία ανθρώπων, βιασμό, διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Στο πλαίσιο παραγγελίας του 17ου Ανακριτικού Τμήματος του Πρωτοδικείου Αθηνών, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι τουλάχιστον από το 2016 ο «Joker», όπως τον γνώριζαν τα θύματά του, προσέγγιζε νεαρές γυναίκες, κυρίως Ελληνίδες, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον μία ανήλικη, οι οποίες είχαν οικονομικά προβλήματα και προέρχονταν από προβληματικό οικογενειακό περιβάλλον.

Παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως «φίλο», που τις υποστηρίζει, προσφέροντας κάποιες φορές οικονομική βοήθεια, κατόρθωνε να κερδίζει την εμπιστοσύνη τους. Λίγο αργότερα έρχονταν οι «απαιτήσεις» αποπληρωμής του χρέους τους. Τότε ξεκινούσαν οι απειλές, οι ξυλοδαρμοί, η ψυχολογική βία και ο εξαναγκασμός της εκπόρνευσης σε ερωτικά ραντεβού με πελάτες σε διάφορα ξενοδοχεία και οικίες της Αττικής, όπου κανόνιζε και τις μετέφερε ο ίδιος με ένα πολυτελές τζιπ. Ο μαστροπός λάμβανε εξ ολοκλήρου 150-200 ευρώ την ώρα για κάθε ερωτικό ραντεβού των θυμάτων του.

Πορνογραφικές ταινίες- βίντεο

Ο «Joker», για να αυξήσει τα κέρδη του, το 2020 συνέστησε εταιρία παραγωγής πορνογραφικών ταινιών και βίντεο, η οποία λειτουργούσε μέσω Διαδικτύου. Υποσχόμενος μεγαλύτερες χρηματικές απολαβές στα θύματά του, απειλές και σωματική ή ψυχολογική βία, τα εξανάγκαζε να συμμετέχουν σε ερωτικές σκηνές που ο ίδιος βιντεοσκοπούσε. Τα πορνογραφικά βίντεο αναρτώνταν σε συγκεκριμένη ιστοσελίδα και προβάλλονταν κατόπιν εγγραφής των χρηστών και καταβολής χρηματικών ποσών, τα οποία και πάλι ίδιος κρατούσε για τον εαυτό του.

Χρήση κοκαΐνης με τη βία

Από τη δημοτικότητα και διαφήμιση που αποκτούσαν οι γυναίκες-θύματα εξαιτίας της έκθεσής τους στα πορνογραφικά βίντεο που διακινούσε ο μαστροπός, εκείνος τις υποχρέωνε σε περισσότερα ερωτικά ραντεβού, που κανόνιζε ο ίδιος. Παράλληλα, προέβη σε αύξηση των τιμών του κάθε ερωτικού ραντεβού έως και 1.000 ευρώ τη 1,5 ώρα.

Για να κάμψει ακόμη περισσότερο τις αντιστάσεις των θυμάτων καθιστώντας τες υποχείριά του, τις υποχρέωνε με τη βία να κάνουν χρήση κοκαΐνης, ώστε να έχει τον πλήρη έλεγχό τους. Οταν κάποιες συνέχιζαν να αντιστέκονται και να αντιδρούν, τις βίαζε, κάτι που έκανε και σε ανήλικη.

Μετά την κατάθεση της 27χρονης, εξακριβώθηκαν πέντε ακόμη περιπτώσεις θυμάτων, στα οποία παρασχέθηκε αρωγή και προστασία. Το προανακριτικό υλικό υποβλήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, ο οποίος εξέδωσε ένταλμα σύλληψης και εκτελέστηκε άμεσα από τους αρμόδιους αξιωματικούς.