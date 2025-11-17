Zougla Newsroom

Εταιρεία Courier με έδρα στην Αττική, που παρέχει ένα ευρύ φάσμα ταχυδρομικών υπηρεσιών και δραστηριοποιείται από το 2002 στη χώρα μας, καταγγέλλεται για υπεξαίρεση εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, σε βάρος γνωστού ομίλου Φαρμακείων.

Συγκεκριμένα πρόκειται για την εταιρεία TAS Courier, η οποία σύμφωνα με την καταγγελία δεν απέδωσε στα φαρμακεία FZIN PHARMACY, που διαθέτουν και ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop), ποσό που προσεγγίζει τα 200.000 ευρώ, το οποίο αφορά στην αντικαταβολή για την παράδοση τουλάχιστον 7.000 δεμάτων.

Το ποσό των 200.000 ευρώ αφορά τον τελευταίο χρόνο, ενώ η συνεργασία με την εταιρεία TAS Courier ήταν διετής.

Μήνυση, αγωγή και ασφαλιστικά μέτρα

Η εταιρεία έχει καταθέσει μήνυση για υπεξαίρεση κατά της εταιρείας TAS Courier, καθώς και αγωγή, με την οποία ζητάει να της καταβληθούν τα 200.000 ευρώ που έχει παρακρατήσει παράνομα.

Δείτε τα σχετικά έγγραφα:

Επίσης, η εταιρεία FZIN PHARMACY, έχει καταθέσει και έχει κερδίσει προσωρινή αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, επιτυγχάνοντας τη δέσμευση των λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας TAS Courier για το ποσό των 200.000 ευρώ.

Τα δικόγραφα έχουν κατατεθεί από τους δικηγόρους Κωνσταντίνο Ντζούφα και Παναγιώτη Χριστόπουλο.

Ο δικηγόρος και συνήγορος του ομίλου φαρμακείων FZIN PHARMACY, Κωνσταντίνος Ντζούφας, μίλησε στη «Ζούγκλα» για την καταγγελλόμενη υπόθεση.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει, υπάρχουν πολλές ακόμη εταιρείες που αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα με τη συγκεκριμένη εταιρεία, και αναμένεται να προβούν σε αντίστοιχες νομικές ενέργειες.

Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο να έχουν δημιουργηθεί και άλλα νομικά σχήματα από τον ιδιοκτήτη της καταγγελλόμενης εταιρείας, με διαφορετικά ΑΦΜ, κάτι που δείχνει ότι το πρόβλημα στη συγκεκριμένη αγορά των εταιρειών Courier ενδεχομένως να είναι πολύ μεγαλύτερο.

Ο δικηγόρος κ. Ντζούφας στη δήλωσή του προς τη «Ζούγκλα» αναφέρει τα εξής:

«Η συγκεκριμένη εταιρεία εξυπηρετούσε τους πελάτες μας επί δύο χρόνια.

Τον τελευταίο χρόνο όμως, αντί να αποδώσει ποσά που εισέπραττε μέσω αντικαταβολής, τα έχει παρακρατήσει και δεν τα αποδίδει, παρά τις οχλήσεις μας.

Λάβαμε τα κατάλληλα δικαστικά μέτρα, όπως άσκηση αγωγής, ασφαλιστικών μέτρων και κατάθεση μήνυσης και ήδη έχει βγει και προσωρινή διαταγή που δεσμεύει την περιουσία της εταιρείας και λοιπών προσώπων μέχρι το ποσό των 200.000 ευρώ.

Επειδή έχουμε πληροφορίες ότι το έχει πράξει και σε άλλες περιπτώσεις, ακολουθώντας αυτή την πρακτική, θεωρούμε ότι είναι ένα ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί».

Ακούστε όσα είπε στη «Ζούγκλα» ο δικηγόρος και συνήγορος του ομίλου Φαρμακείων FZIN PHARMACY: