Στη δικαιοσύνη προσφεύγει με μήνυση και αγωγή γνωστός καλλιτέχνης εναντίον της 56χρονης ανειδίκευτης γιατρού Ιωάννας Γάκα, η οποία έχει προφυλακιστεί για τη δολοφονία του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η αντίδραση του καλλιτέχνη ήρθε ως απάντηση στη δημοσιοποίηση του ονόματός του και των ευαίσθητων προσωπικών του δεδομένων μέσα από τις σελίδες της απολογίας της στον ανακριτή.

Η γιατρός, που διατηρούσε παράνομα εξεταστήρια «καθαρισμού αίματος» στην οδό Καρνεάδου με υποσχέσεις για μακροζωία και αποτοξίνωση, ανέφερε το όνομά του υποστηρίζοντας ψυχρά πως είχε υποβληθεί στην ίδια –παράνομη όπως αποδείχθηκε– θεραπεία με τον τραγουδιστή, αφήνοντας σαφείς αιχμές για την κατάστασή του.

Θεραπεία αναζωογόνησης και όχι πλασμαφαίρεση

Το άτομο της showbiz δηλώνει απόλυτα σοκαρισμένο από την αυθαίρετη αναφορά του ονόματός του. Παραδέχεται πως είχε επισκεφθεί το ιατρείο στο Κολωνάκι, αλλά ξεκαθαρίζει πως ο λόγος δεν είχε καμία σχέση με όσα υπαινίσσεται η κ. Γάκα για τον τραγουδιστή. Η δική του επίσκεψη αφορούσε αποκλειστικά θεραπεία αναζωογόνησης, καθώς ο οργανισμός του ήταν εξαντλημένος από το βάρος και το στρες των εργασιακών του καθηκόντων.

Η επαφή του με τη γιατρό έγινε πέρυσι μέσω ενός φίλου. Παρά τους αρχικούς του ενδοιασμούς και την εκπεφρασμένη απροθυμία του να προχωρήσει στην ιατρική πράξη, η 56χρονη κατάφερε τελικά να τον πείσει να ξαπλώσει στο κρεβάτι του εξεταστηρίου. Υποβλήθηκε δύο φορές στη θεραπεία, διάρκειας τριών ωρών η καθεμία, με τον ίδιο να αναφέρει πως όλα πήγαν καλά.

Νομική αντεπίθεση για συκοφαντική δυσφήμιση

Αυτό που προκάλεσε την οργή του ήταν η εικόνα της δικογραφίας της πολύκροτης υπόθεσης. Το να βλέπει το όνομά του και τα ευαίσθητα προσωπικά του δεδομένα ως ασθενούς να διασύρονται στη δημοσιότητα για λάθος λόγους, καθώς η περίπτωσή του δεν συγχέεται με αυτή του τραγουδιστή, τον οδήγησε στην απόφαση να κινηθεί νομικά για τη ζημία που υπέστη.

Η δικηγόρος του συγκεκριμένου προσώπου, κυρία Έλλη Ρούσσου, ξεκαθάρισε πως μέσα στις επόμενες ημέρες θα κατατεθεί μήνυση και αγωγή σε βάρος της 56χρονης για την έκθεση του εντολέως της και τη συκοφαντική δυσφήμιση που υφίσταται.

Το επίμαχο σημείο της απολογίας

Η απόφαση για τη νομική προσφυγή πυροδοτήθηκε από το παρακάτω απόσπασμα της απολογίας της ανειδίκευτης ιατρού, το οποίο θεωρείται άκρως προσβλητικό και συκοφαντικό:

–Ερώτηση: «Σε τί κατάσταση ήταν όταν ήρθε;» (εννοεί τον Γιώργο Μαζωνάκη)

-Απάντηση: «Δεν ήταν ιδιαίτερα χειρότερα την Τετάρτη. Απλά είχε ένα τσιρότο στο κεφάλι και μου είπε ότι χτύπησε κατεβάζοντας τα σκουπίδια. Εγώ δεν ακούμπησα το τσιρότο. Μιλούσε λίγο γρήγορα και μπερδεμένα. Σαν να έχει πάρει ουσίες. Και την Τρίτη έτσι ήταν. Δεν τον ρώτησα αν είχε πάρει ουσίες, αλλά από την ιατρική μου εμπειρία θεωρώ ότι είχε κάνει χρήση. Μου είπε ότι ήταν άυπνος και πως ήθελε να κοιμηθεί κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Μπορείς να κοιμηθείς κανονικά κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Δεν ήταν σε κατάσταση που δεν μπορούσε να συνεργαστεί για να συνεχίσουμε με τη θεραπεία. Δεν υπήρχε καμία αντένδειξη για την θεραπεία.

Έχει τύχει να κάνω την θεραπεία και στον ασθενή (αναφέρει το όνομα του καλλιτέχνη),

ο οποίος ήταν και αυτός σε αντίστοιχη κατάσταση και η θεραπεία του πήγε μια χαρά. Κοιμήθηκε κατά τη διάρκεια και η θεραπεία ολοκληρώθηκε με επιτυχία».