Το μεσημέρι της Τρίτης 26 Μαΐου, οι δικηγόροι του εφοπλιστή και εκδότη Βαγγέλη Μαρινάκη κατέθεσαν μήνυση σε βάρος του Γρηγόρη Δημητριάδη, επικαλούμενοι το άρθρο 308 του Ποινικού Κώδικα, περί απλής σωματικής βλάβης.

Πρόκειται για πλημμέλημα και σύμφωνα με νομικούς κύκλους δικονομικά, η μήνυση αυτή μπορεί να σταθεί οριακά αλλά βεβαίως όλα θα εξαρτηθούν από τον τρόπο με τον οποίο ο Εισαγγελέας θα την αντιμετωπίσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ζούγκλας», και από το μαγνητοσκοπημένο υλικό που έχει καταγραφεί από τις κάμερες του σταδίου και άρα βρίσκεται στα χέρια του αρμόδιου αθλητικού Εισαγγελέα και μετά και από την παραπάνω εξέλιξη, ο Γρηγόρης Δημητριάδης αντιμετωπίζει πιθανή κατηγορία σε βαθμό πλημμελήματος, αλλά σε περίπτωση που η αθλητική Δικαιοσύνη προχωρήσει σε διώξεις, όπως ψιθυρίζεται στους νομικούς κύκλους της Αθήνας, τότε ο εφοπλιστής – εκδότης , Βαγγέλης Μαρινάκης αντιμετωπίζει κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος, σύμφωνα με τον νέο αθλητικό νόμο και όσα άφησε να εννοηθεί το πρωί της Τρίτης σε τηλεοπτικό πάνελ ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης.

Νομικοί κύκλοι πάντως εξηγούν πως πιθανότατα η πλευρά του Βαγγέλη Μαρινάκη έσπευσε να καταθέσει μήνυση έστω και με βάση το άρθρο 308 του Ποινικού Κώδικα μόνο και μόνο για αποκτήσει προβάδισμα σε αυτή την υπόθεση προκειμένου να ελιχθεί περεταίρω αν και όποτε το κρίνει αναγκαίο.

Είναι προφανές ότι δεν διαφεύγει της προσοχής των νομικών συμβούλων του εφοπλιστή πως και η κατηγορία σε βαθμό πλημμελήματος, αλλά και το ίδιο το οπτικό υλικό από το στάδιο αφυδατώνει την κατηγορία αυτή.

Δείτε το βίντεο από τη συμπλοκή στις κερκίδες – Η αλληλουχία των γεγονότων από την στιγμή που ο Βαγγέλης Μαρινάκης κατεβαίνει τα σκαλιά και απευθύνεται στον Γρηγόρη Δημητριάδη μέχρι την στιγμή που συγκρούονται οι δυο άνδρες:

Νωρίς το βράδυ της Τρίτης 26 Μαΐου, κυκλοφόρησαν πληροφορίες πως αναμένονται διώξεις από τον αθλητικό πλέον Εισαγγελέα, ο οποίος φαίνεται να διαπιστώνει ότι υπάρχουν ενδείξεις για αυτεπαγγέλτως διωκόμενες αξιόποινες πράξεις που αφορούν τη μη τήρηση του αθλητικού νόμου, οι οποίες βαρύνουν και τις δύο πλευρές.

«Με πλησίασε, μου μίλησε στο αυτί βρίζοντας την μητέρα μου και μου έχωσε ένα χαστούκι»

«Οι κάμερες του Σταδίου έχουν καταγράψει όλο το βίαιο περιστατικό. Όλα όσα είδαμε στα video που ανάρτησε η «Ζούγκλα» συνέβησαν στην συνέχεια. Η συμπλοκή των δύο ανδρών άρχισε διαφορετικά». Με αυτά τα λόγια θεατές, που έτυχε να βρεθούν ακριβώς δίπλα από τον Γρηγόρη Δημητριάδη πριν αρχίσουν όλα όσα σημάδεψαν το τελικό του Final Four στο ΟΑΚΑ περιγράφουν τα γεγονότα.

«Ο Γρηγόρης Δημητριάδης στεκόταν στην θέση του και κατέγραφε πλάνα από τις κερκίδες τον αγώνα με το κινητό του όταν ο Βαγγέλης Μαρινάκης πλησιάζοντας έκανε νόημα στον ανιψιό του πρωθυπουργού πως θέλει να του πει κάτι. Ο Δημητριάδης δεν φάνηκε να προβληματίζεται ούτε και έδειχνε πώς ήταν προετοιμασμένος για κάποιον καβγά. Αντιθέτως ήταν ήρεμος» εξηγούν οι άνθρωποι που παρακολουθούσαν από πολύ κοντά την σκηνή.

«Ο εφοπλιστής πλησίασε τον Γρηγόρη Δημητριάδη και έσκυψε να του πει κάτι στο αυτί. Αμέσως μετά του έριξε ένα χαστούκι». Με αυτές τις λέξεις οι αυτόπτες μάρτυρες και ωτακουστές περιγράφουν την αρχή της συμπλοκής οι οποίοι συνεχίζουν την αφήγηση τους ως εξής : «Αμέσως μετά ο Δημητριάδης τράβηξε τον Μαρινάκη από την μπλούζα και του έχωσε μία γροθιά».

Η συνέχεια είναι αυτή που καταγράφτηκε από τα video θεατών που αναρτήθηκαν στη «Ζούγκλα». Όμως ο ίδιος ο Δημητριάδης απευθυνόμενους στους θεατές που βρίσκονταν δίπλα του τους εξομολογήθηκε το τι του ψιθύρισε στο αυτί ο εφοπλιστής». «Έσκυψε στο αυτί μου και έβρισε την μητέρα μου . Σου γ@μ@ την @@ν@ σου, μου είπε. Ξέρω και κάτι λίγα από Μποξ, τον τράβηξα από τα ρούχα του και του έριξα μία γροθιά».

Εκείνη τη στιγμή κατέβαιναν και οι αδελφοί Αγγελόπουλοι εκ των οποίων ο ένας κοντοστάθηκε και μίλησε με τον Δημητριάδη.

«Ενώ θα έπρεπε ο Δημητριάδης να είναι φυλακή για τις υποκλοπές, συνοδεύεται από 10 ΕΚΑΜίτες»

Εξαιρετικά γλαφυρή είναι η περιγραφή των γεγονότων που εκτυλίχθηκαν στις εξέδρες του ΟΑΚΑ μεταξύ του εφοπλιστή Βαγγέλη Μαρινάκη και του ανιψιού του πρωθυπουργού, πασίγνωστου δικηγόρου και πρώην εξ απορρήτων του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Μαξίμου, κ. Γρηγόρη Δημητριάδη.

Σε συνομιλία που είχε με τη «Ζούγκλα», ο πρόεδρος του Ολυμπιακού Βαγγέλης Μαρινάκης είπε: «Ενώ θα έπρεπε ο Δημητριάδης να είναι φυλακή για τις υποκλοπές, συνοδεύεται από 10 ΕΚΑΜίτες».

Ο ίδιος περιγράφει το περιστατικό ως εξής: «Περνούσα και τον είδα να κάνει κάτι γκριμάτσες. Του είπα, δεν νομίζεις ότι το έχεις παρακάνει. Δεν αντιλαμβάνεσαι που οδηγούν όλα αυτά. Τότε με έφτυσε ο Δημητριάδης. Του έδωσα ένα χαστούκι και μετά από αυτά μου έσκισε το πουκάμισο».

