Στη δικαιοσύνη προσέφυγε η Διοίκηση της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) μετά από περιστατικό απειλών κατά της ζωής εργαζομένων στο ΚΠΑ2 Κηφισιάς.

Η Διοικήτρια, Γιάννα Χορμόβα, κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά στο ΑΤ Κηφισιάς κατά εγγεγραμμένου ανέργου, ο οποίος απειλούσε επανειλημμένα το προσωπικό εξαιτίας καθυστέρησης στην παραλαβή της προπληρωμένης κάρτας του.

Ο δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη από την Αστυνομία.

Οι απειλές για την προπληρωμένη κάρτα και η σύλληψη

Ο εμπλεκόμενος, εγγεγραμμένος άνεργος και δικαιούχος επιδόματος, προχώρησε σε διαδοχικές τηλεφωνικές και γραπτές απειλές μέσω e-mail κατά των υπαλλήλων της υπηρεσίας, εκφράζοντας έντονη δυσαρέσκεια για τη μη παραλαβή της προπληρωμένης κάρτας μέσω της οποίας πραγματοποιείται η χρήση του επιδόματός του.

Από την πλευρά της, η ΔΥΠΑ διευκρινίζει ότι είχε ολοκληρώσει εμπρόθεσμα όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες και το επίδομα είχε ήδη πιστωθεί στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου και ότι ολ πολίτης είχε ενημερωθεί αρμοδίως ότι η έκδοση και η φυσική παράδοση της προπληρωμένης κάρτας αποτελεί διαδικασία που εμπίπτει αποκλειστικά στην ευθύνη της τράπεζας.

Παρά τις σχετικές εξηγήσεις και τις προσπάθειες του προσωπικού να τον καθοδηγήσουν, ο πολίτης συνέχισε τις απειλητικές εκφράσεις, προκαλώντας εύλογη ανησυχία για την ασφάλεια των εργαζομένων.

Μετά από άμεση ενημέρωση των αρχών, ο υπαίτιος εντοπίστηκε και συνελήφθη από την Αστυνομία.

ΔΥΠΑ: «Καμία ανοχή σε συμπεριφορές βίας και εκφοβισμού»

Στην ανακοίνωσή της, η Διοίκηση της ΔΥΠΑ υπογραμμίζει ότι στηρίζει καθημερινά τους ανέργους με αφοσίωση και κοινωνική ευαισθησία, ξεκαθαρίζει όμως ότι η προστασία της αξιοπρέπειας και της σωματικής ακεραιότητας του προσωπικού είναι αδιαπραγμάτευτη.

«Συμπεριφορές βίας, εκφοβισμού και απειλών δεν γίνονται και δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτές από καμία πλευρά. Η Διοίκηση της ΔΥΠΑ θα εξαντλεί πάντα κάθε νόμιμο μέσο για την περιφρούρηση του προσωπικού της και την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της», καταλήγει η ανακοίνωση.