Με ένα… θησαυρό στην βαλίτσα του, έφτασε στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» των Αθηνών ένας επιβάτης από το Ντουμπάι, που πιάστηκε χθες στο δόκανο της ΑΑΔΕ με 500.000 ευρώ, ποσό που μετέφερε χωρίς να το έχει δηλώσει.

Πρόκειται για μία από τις πιο εντυπωσιακές ανακαλύψεις των τελευταίων μηνών, που πραγματοποίησαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στο διεθνές αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Συνέβη, μάλιστα, κατά τη διάρκεια αιφνιδιαστικού ελέγχου, όταν οι αρχές εντόπισαν τον επιβάτη να κινείται νευρικά στο χώρο και τελικά όπως αποδείχτηκε αιτία ήταν ότι μετέφερε το αστρονομικό ποσό των 500.000 ευρώ σε μετρητά, τα οποία ήταν παντελώς αδήλωτα.

Η υπόθεση, η οποία βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των τελωνειακών αρχών και των αρχών καταπολέμησης μαύρου χρήματος, εκτυλίχθηκε στην αίθουσα αφίξεων του διεθνούς αεροδρομίου των Αθηνών, λίγο πριν ο επιβάτης προλάβει να περάσει την έξοδο και να… χαθεί στην πόλη, με το αδήλωτο «φορτίο» του.

Το χρονικό της σύλληψης και οι δεσμίδες των 500 ευρώ

Ο επιβάτης, ο οποίος είναι Έλληνας υπήκοος, είχε μόλις αποβιβαστεί από πτήση που εκτελούσε το δρομολόγιο από το Ντουμπάι (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα) προς την Αθήνα.

Καθώς βρισκόταν στην αίθουσα αφίξεων εκτός ζώνης Σένγκεν, η νευρικότητα ή η γενικώς ασυνήθιστα αμήχανη συμπεριφορά του, κίνησε τις υποψίες των έμπειρων στελεχών της ΑΑΔΕ. Οι ελεγκτές τον σταμάτησαν, ζητώντας να διενεργήσουν έναν τυπικό έλεγχο ρουτίνας, ο οποίος όμως γρήγορα εξελίχθηκε σε σοβαρή τελωνειακή παράβαση.

Όταν άνοιξαν τη χειραποσκευή του, βρέθηκαν μπροστά σε ένα απίστευτο θέαμα: η τσάντα του ήταν γεμάτη με στοιχισμένες δεσμίδες χαρτονομισμάτων των 500 ευρώ.

Γιατί δεσμεύτηκαν τα χρήματα

Σύμφωνα με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία, κάθε επιβάτης που εισέρχεται ή εξέρχεται από την επικράτεια της ΕΕ και μεταφέρει ρευστά διαθέσιμα, αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των 10.000 ευρώ, υποχρεούται να το δηλώσει εγγράφως ή ηλεκτρονικά στις τελωνειακές αρχές.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως, ο επιβάτης παρέλειψε να υποβάλει την υποχρεωτική δήλωση ρευστών διαθεσίμων. Έτσι, το σύνολο του χρηματικού ποσού (500.000 ευρώ) δεσμεύτηκε άμεσα από το τελωνείο του αεροδρομίου και ενεργοποιήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες για την επιβολή των ανάλογων διοικητικών προστίμων.

Στο μικροσκόπιο η προέλευση του «θησαυρού»

Η υπόθεση δεν σταματά μόνο στο πρόστιμο για τη μη δήλωση των χρημάτων. Οι αρμόδιες τελωνειακές υπηρεσίες και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί έχουν ξεκινήσει διεξοδική έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί η ακριβής προέλευση του μισού εκατομμυρίου ευρώ, αλλά και ο σκοπός της μεταφοράς του στην Ελλάδα.

Όπως επισημαίνουν πηγές της ΑΑΔΕ, οι έλεγχοι στα σημεία εισόδου και εξόδου της χώρας (αεροδρόμια, λιμάνια και μεθοριακούς σταθμούς) παραμένουν εντατικοί και διαρκείς, με στόχο την πάταξη της παράνομης διακίνησης κεφαλαίων και του οικονομικού εγκλήματος.