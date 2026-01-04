Στη σύλληψη δύο ανδρών ηλικίας 27 και 33 ετών, προχώρησαν χθες (3/1), οι αστυνομικές Αρχές στο Ρέθυμνο, στο πλαίσιο διεξαγωγής ελέγχων, για την καταπολέμηση της παράνομης κατοχής ναρκωτικών και όπλων. Οι δύο δράστες εντοπίστηκαν να επιβαίνουν σε Ι.Χ. όχημα σε περιοχή του Δήμου Ανωγείων, όπου κατά τη διάρκεια ελέγχου, βρέθηκαν σχεδόν μισό κιλό κάνναβης, πέντε όπλα, μαχαίρια, φυσίγγια και το χρηματικό ποσό των 1.550 ευρώ.

Ακολούθησαν έρευνες στις οικίες τους από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μυλοποτάμου, όπου κατασχέθηκαν επιπλέον όπλα, πυρομαχικά, ζυγαριά ακριβείας και αντικείμενα που σχετίζονται με παράνομη δραστηριότητα. Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων.

Κατασχέθηκαν συνολικά:

453 γραμμάρια κάνναβης

Σουγιάς

2 συσκευές κινητών τηλεφώνων

Ακολούθησαν έρευνες στις οικίες των ημεδαπών σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου, στις οποίες συμμετείχαν αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας και του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.

Κατά τη διάρκεια ερευνών βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

Πιστόλι με δύο γεμιστήρες

69 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων

199 πυροδοτημένα φυσίγγια (κάλυκες)

4 πιστόλια αερίου με γεμιστήρες

20,3 γραμμάρια κάνναβης

0,4 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης (μορφή σοκολάτας)

Βαλλίστρα

Σπάθα

Ξιφολόγχη πολεμικού όπλου

2 σιδερογροθιές

Ζυγαριά

19 σπόροι κάνναβης

19 μαχαίρια

Χρηματικό ποσό 1.550 ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα

Επίσης κατασχέθηκε Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων. Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης».