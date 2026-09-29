Πέντε χρόνια συμπληρώνονται από τη στυγερή δολοφονία της 19χρονης Καρολάιν Κράουτς στη μεζονέτα των Γλυκών Νερών, και ο πατέρας της, Ντέιβιντ Κράουτς, σπάει τη σιωπή του ξεσπώντας κατά του καθ’ ομολογίαν δολοφόνου, Μπάμπη Αναγνωστόπουλου.

Σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του STAR, ο κ. Κράουτς περιγράφει τον αβάσταχτο πόνο που παραμένει αμετάβλητος.

Ο ίδιος, χαρακτηρίζει τον καταδικασμένο πιλότο «δειλό και ναρκισσιστή», ενώ παράλληλα αποκαλύπτει λεπτομέρειες για τη νέα ζωή της 6χρονης εγγονής του, Λυδίας, στις Φιλιππίνες, αλλά και τις πιο ευτυχισμένες αναμνήσεις με την αδικοχαμένη κόρη του.

«Είναι ανθρωπάκι και ναρκισσιστής» – Το ξέσπασμα κατά του Πιλότου

Ο Ντέιβιντ Κράουτς, αναφερόμενος στον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο που εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης για τη δολοφονία της 19χρονης συζύγου του, δεν έκρυψε την οργή που τρέφει μέχρι σήμερα:

«Τον μισώ. Τον μισώ μέσα από την ψυχή μου, γιατί είναι δειλός. Είναι ένα ανθρωπάκι. Δεν είναι πολύ μεγαλόσωμος και δεν μπορούσε καν να αντιμετωπίσει την Καρολάιν πρόσωπο με πρόσωπο. Έπρεπε να περιμένει να κοιμηθεί πριν βάλει το μαξιλάρι στο κεφάλι της. Αυτή δεν είναι η συμπεριφορά ενός άνδρα. Είναι ανθρωπάκι, αδύναμος και ναρκισσιστής. Απεχθάνεται να του λένε πως κάνει λάθος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σχολιάζοντας την απόφαση του καταδικασμένου δολοφόνου να εισαχθεί στη Νομική Σχολή μέσα από τη φυλακή, ο πατέρας της Καρολάιν εξέφρασε την απορία του, σημειώνοντας πως «δεν μπορεί να την εξασκήσει, δεν τελείωσε ποτέ το Λύκειο και δεν είναι τρομερά έξυπνος». Παράλληλα, θυμήθηκε τις πρώτες εντυπώσεις που είχε σχηματίσει για εκείνον, παραδεχόμενος ότι αρχικά τον θεωρούσε ήσυχο, ντροπαλό και συμπαθητικό άνθρωπο.

Όσα δήλωσε ο πατέρας της Καρολάιν, Ντέιβιντ Κράουτς:

«Η Καρολάιν ήταν το κέντρο του κόσμου μου»

Ο κ. Κράουτς αναπόλησε τις πιο ευτυχισμένες στιγμές που έζησε δίπλα στην κόρη του, χαρακτηρίζοντάς την ως την «τέλεια κόρη» και υπογραμμίζοντας ότι αποτελούσε το απόλυτο επίκεντρο της ζωής του.

Θυμήθηκε τα ταξίδια τους, αλλά και τις στιγμές που περνούσαν οι δυο τους.

«Πρώτα πηγαίναμε στο pet shop να αγοράσουμε παιχνίδια για τα αγαπημένα της ζωάκια, μετά καθόμασταν στην προβλήτα του λιμανιού στον Βόλο και φανταζόμασταν ιστορίες για τους ανθρώπους που βλέπαμε», αναφέρει ο πατέρας της αδικοχαμένης Καρολάιν.

«Περνούσαμε φανταστικά οι δυο μας. Είχαμε την ίδια αίσθηση του χιούμορ, κάτι που εκνεύριζε τη μητέρα της, επειδή δεν καταλάβαινε γιατί γελούσαμε», λέει.

Αναφερόμενος στο ντοκιμαντέρ «The Fitbit Killer» της πλατφόρμας Amazon, ο Ντέιβιντ Κράουτς τόνισε ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό διότι κρατά ζωντανή τη μνήμη της Καρολάιν, ενώ παράλληλα δυσκολεύει τις προσπάθειες του δολοφόνου για αποφυλάκιση με αναστολή.

Η ζωή της 6χρονης Λυδίας στις Φιλιππίνες

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Κράουτς στην εγγονή του, Λυδία, η οποία σήμερα είναι 6 ετών και ζει μόνιμα στις Φιλιππίνες, μαζί με τη γιαγιά της, Σούζαν.

Περιγράφοντας τη καθημερινότητα του παιδιού, σημείωσε ότι «Είναι ένα πολύ όμορφο, κανονικό κοριτσάκι. Πηγαίνει σχολείο όπως όλα τα παιδιά, και ζει ήρεμα με τη γιαγιά της».

Αναφερόμενος στο εάν το παιδί γνωρίζει την αλήθεια για τους γονείς της, ο ίδιος σημειώνει ότι το παιδί δεν γνωρίζει ακόμη την τραγική αλήθεια για τη δολοφονία της μητέρας του από τον πατέρα του, και βλέπει τη Σούζαν ως μητρική φιγούρα.

Ο κ. Κράουτς εκτιμά ότι όταν η Λυδία μεγαλώσει και μάθει την αλήθεια, δεν θα θελήσει να συναντήσει τον πατέρα της, ο οποίος θα παραμείνει στη φυλακή για πολλά χρόνια ακόμα.

Τέλος, ο Ντέιβιντ Κράουτς μίλησε ανοιχτά για τη σχέση του με τη μητέρα της Καρολάιν, Σούζαν, δηλώνοντας πως δεν του λείπει καθόλου, καθώς μετά τον χαμό της κόρης του έχασε κάθε συναίσθημα προς εκείνη, εστιάζοντας όλη του την αγάπη στη μνήμη της Καρολάιν και στο μέλλον της μικρής Λυδίας.