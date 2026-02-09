Ένα ιδιαίτερα σοβαρό οικογενειακό δράμα εκτυλίσσεται με επίκεντρο ένα παιδί 9,5 ετών, που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού στη Λαμία, προκαλώντας έντονη ανησυχία στις αρμόδιες Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του lamiareport.gr, μετά την έκδοση δικαστικής απόφασης που ανέθετε την επιμέλεια του ανήλικου στον βιολογικό του πατέρα, η αλλοδαπή μητέρα άφησε το παιδί στον χώρο των δικαστηρίων και αποχώρησε. Οι γονείς δεν έχουν συνάψει γάμο, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο πατέρας για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν είχε καμία επικοινωνία με τη μητέρα και το παιδί, αν και κατέβαλλε διατροφή.

Το παιδί φέρεται να βρέθηκε στα δικαστήρια χωρίς προσωπικά αντικείμενα, χωρίς ρουχισμό πέρα από όσα φορούσε, και χωρίς να έχουν δοθεί στοιχεία για την αγωγή που ακολουθούσε ή τον ιατρικό του φάκελο, γεγονός που δυσχέρανε άμεσα τη φροντίδα του.

Αμέσως κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες Υπηρεσίες για την προστασία του ανήλικου. Αρχικά αναζητήθηκε παιδοψυχίατρος στο Νοσοκομείο Καρδίτσας, ενώ τελικά εξασφαλίστηκε προσωρινά κρεβάτι στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου το παιδί μεταφέρθηκε προκειμένου να νοσηλευτεί και να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Η υπόθεση έχει αναδείξει σοβαρά ζητήματα που αφορούν τόσο την εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων, όσο και τη διαχείριση ευάλωτων ανηλίκων με ειδικές ανάγκες, ενώ φορείς και Κοινωνικές Υπηρεσίες παρακολουθούν «στενά» τη συγκεκριμένη υπόθεση.