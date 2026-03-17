«Επιτέλους άκουσα τη λέξη που περίμενα. Ένοχη. Αυτή η κοπέλα είναι ένοχη για τον χαμό του παιδιού μου», είπε η μητέρα της 21χρονης Έμμας Καρυωτάκη, μετά την καταδίκη και της συνοδηγού του αυτοκινήτου, που τον Νοέμβριο του 2022 παρέσυρε και σκότωσε την κόρη της, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Το Δικαστήριο την έκρινε ένοχη για υπόθαλψη εγκληματία, καταδικάζοντάς τη σε φυλάκιση δύο ετών, με την ποινή που της επιβλήθηκε να είναι εξαγοράσιμη προς 10 ευρώ ημερησίως.

Έχουν περάσει δύο χρόνια από την κάθειρξη του – 30 ετών σήμερα – οδηγού του αυτοκινήτου σε 16,5 έτη. Για τους γονείς της Έμμας, που είχαν υποβάλει μήνυση εναντίον της νεαρής συνοδηγού, η δικαίωση για το παιδί τους είναι μονόδρομος.

«Προφανώς θα γίνει έφεση. Να γίνει και το Εφετείο, για να οριστικοποιηθεί η ποινή. Μπορεί να μην οδηγούσε, αλλά συμμετείχε στο έγκλημα. Κρίθηκε ένοχη, κάτι είναι και αυτό. Είναι μια αρχή. Μετά από 3,5 χρόνια κρίθηκε ενοχή. Η ποινή της είναι 2 χρόνια χωρίς αναστολή. Θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να λογοδοτήσει για ό,τι έχει κάνει», πρόσθεσε η μητέρα της άτυχης κοπέλας.

Η κατηγορούμενη δεν εμφανίστηκε στο ακροατήριο και εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο. Η υπεράσπισή της αρνήθηκε την κατηγορία, τονίζοντας ότι η 23χρονη ήταν τρομοκρατημένη και φοβισμένη, «όμηρος ενός ανθρώπου που θέρισε μία κοπέλα και την εγκατέλειψε», όπως τόνισε.

Προηγουμένως κατέθεσαν στο δικαστήριο οι γονείς της Έμμας, που ανέφεραν ότι το δικαστήριο αυτό είναι ένα ακόμη βήμα στον αγώνα που δίνουν, από την ημέρα που έχασαν την κόρη τους, για να δικαιωθεί η μνήμη της.

