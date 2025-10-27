Επιμέλεια: Γ.Κ.

Νέα συγκλονιστική υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικου αγοριού έρχεται στο φως της δημοσιότητας. Η μητέρα του μίλησε στην τηλεόραση του ΑΝΤ1 μαζί με τον δικηγόρο της, αποκαλύπτοντας τα όσα έζησε ο ανήλικος γιος της.

Αναφέρθηκε στη φιλική σχέση που ανέπτυξε με μια 27χρονη. «Εμπιστεύτηκα μια κοπέλα που ήξερα δύο χρόνια. Είχε εξομολογηθεί πολλά πράγματα από το οικογενειακό της περιβάλλον, πολύ άσχημα πράγματα. Κακοποίηση από τον πατέρα της, αλλά και τον παππού της που έβαζε πορνό μπροστά της και αυνανιζόταν. Η ίδια τα έχει πει», ανέφερε η γυναίκα.

Όταν η 27χρονη πριν από λίγο καιρό αντιμετώπισε οικονομικές δυσκολίες, η γυναίκα που είναι μητέρα τεσσάρων παιδιών αποφάσισε να τη φιλοξενήσει στο σπίτι της. «Έδειχνε πολλή αγάπη στα παιδιά μου, όχι κάτι παράξενο … Της ψώνισα τα πάντα, την έβαλα στο σπίτι μου», ανέφερε.

Κατά την διάρκεια της συμβίωσης που είχε η οικογένειά της με την φιλοξενούμενη φίλη της, η μητέρα ανέφερε ότι δεν είδε κάποια περίεργη συμπεριφορά, εκτός από ένα περιστατικό που ανέφερε η θεία της κατά τη διάρκεια επίσκεψης.

«Όταν ήρθε σπίτι μου, η θεία μου έφερε κάτι αποκριάτικα για τα παιδιά και εγώ ήμουν σούπερ μάρκετ. Σε μια στιγμή με πήρε τηλέφωνο και λέει “ρε συ, ο … γυμνός έξω στην αυλή;”. Ήρθα σπίτι, έβαλα στο μυαλό μου αυτή την εικόνα, κοίμησα τα παιδιά και είδα από την κάμερα κάποιες κινήσεις», είπε στην εκπομπή του ΑΝΤ1. «Είδα τη γυναίκα να περνάει μπροστά από την κάμερα με το κινητό στο χέρι και να ανοίγει τη πόρτα για να μπει ο γιος μου». Όμως μετά από κάποιες δικαιολογίες και των δύο, δεν έδωσε συνέχεια.

Περιέγραψε ότι η αποκάλυψη των όσων συνέβαιναν ήρθε τυχαία, όταν πήγε μία φορά στην τουαλέτα, που συνδέεται με πόρτα με την αυλή του σπιτιού.

«Μπήκα μέσα και είδα αυτό που δεν έπρεπε να δω», περιέγραψε, αναφέροντας τον τρόμο που βίωσε.

«Η πρώτη σκέψη ήταν να βγάλω το παιδί μου από εκεί μέσα. Έβγαλα το παιδί μου, έκλεισα την πόρτα και δεν θυμάμαι τι της έκανα», δήλωσε, σημειώνοντας ότι ήδη έχει πάει στην Αστυνομία η οποία συνέλαβε την 27χρονη.

Η μεγαλύτερη φρίκη ήρθε όταν εξετάζοντας το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας που έχει στο σπίτι, αποκαλύφθηκε πως η 27χρονη γυναίκα για περίπου ένα μήνα κακοποιούσε σεξουαλικά το 10χρονο παιδί.

Πηγή: ΑΝΤ1