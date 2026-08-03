Στη σύλληψη ενός 56χρονου άνδρα προχώρησαν οι αστυνομικοί της Ελληνικής Αστυνομίας στην περιοχή της Λαυρεωτικής, σε εκτέλεση εντάλματος σύλληψης που εκκρεμούσε σε βάρος του για σοβαρά αδικήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ανηλίκου.

Η επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του πραγματοποιήθηκε το βράδυ της περασμένης Πέμπτης από ειδική ομάδα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαυρεωτικής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ο 56χρονος κατηγορείται για απλή συνέργεια σε γενετήσιες πράξεις και για παρακολούθηση πορνογραφικών παραστάσεων ανηλίκου που δεν είχε συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας του, κατ’ εξακολούθηση.

Η υπόθεση αφορά περιστατικό του Μαΐου 2026. Ο κατηγορούμενος φέρεται να πραγματοποιούσε βιντεοκλήσεις μέσω εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων με 28χρονη μητέρα, κατά τη διάρκεια των οποίων παρακολουθούσε γενετήσιες πράξεις στις οποίες η ίδια εξανάγκαζε την ανήλικη κόρη της.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής, ενώ οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται για τη διαλεύκανση όλων των πτυχών της υπόθεσης.