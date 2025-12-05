Συνταρακτικές είναι οι νέες αποκαλύψεις για την υπόθεση με την ενδοοικογενειακή βία στο Ηράκλειο.

Μητέρα και πατριός κακοποιούσαν τα 8 παιδιά τους και μετά από καταγγελία του «Χαμόγελου του Παιδιού», ξεκίνησε η έρευνα των Αρχών σε αυτή την υπόθεση φρίκης.

«Χτυπούσε την ανήλικη κόρη τους με μία μαγκούρα», αναφέρει, μεταξύ άλλων, στην κατάθεσή της η γειτόνισσα του που κατήγγειλε την 32χρονη μητέρα και τον 44χρονο πατριό.

Πρόκειται για ζευγάρι που μένει σε εργατικές κατοικίες του Ηρακλείου και κακοποιεί συνεχώς τα οκτώ παιδιά του. Η 32χρονη μητέρα από την Κύπρο έχει πέντε παιδιά από τον πρώτο γάμο της και τρία με τον 44χρονο Ηρακλειώτη.

Η καταγγελία της γειτόνισσας

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται αναλυτικά η καταγγελία της 36χρονης γειτόνισσας η οποία αναφέρει πως λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 1ης Δεκεμβρίου είδε την 32χρονη μητέρα των παιδιών να χτυπάει την 15χρονη κόρη της οικογένειας ασταμάτητα.

« Η μητέρα ασκούσε σωματική βία στην ανήλικη παθούσα κόρη της, χτυπώντας την με αντικείμενο (ξύλινη ποιμενική ράβδος τύπου μαγκούρα) και με τα χέρια της, σε μέρη του σώματος της, προκαλώντας της σωματικές βλάβες, ενώ εν συνεχεία άκουσε τον πατριό να απειλεί λεκτικά την ανήλικη».

Στο σημείο έσπευσε ο Εισαγγελέας και οι Αρχές και προχώρησαν σε σύλληψη της 32χρονης μητέρας και του 44χρονου πατέρα.

Σημειώνεται πως τα τρία από τα οκτώ παιδιά της οικογένειας μίλησαν στους αστυνομικούς και έκαναν αναφορές για πολλαπλά περιστατικά κακοποίησης μέσα στην οικογένεια.

Είχε καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ο 44χρονος

Ο 44χρονος πατέρας είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.

Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., σε βάρος του είχαν σχηματιστεί δικογραφία στις 5/2/2022, στις 8/6/2023 και στις 8/10/2024 ενώ όπως τονίζει και ο δικηγόρος του «το ζευγάρι αντιμετώπιζε προβλήματα. Ωστόσο τα θέματα αυτά λύθηκαν καθώς με ποινική διαμεσολάβηση παρακολούθησαν συνεδρίες με ψυχολόγο στο ΕΛΜΕΠΑ. Ως προς την φυλακή ήταν περίπου 20 ημέρες καθώς βρέθηκε υπότροπος σε ότι έχει να κάνει με τις ενδοοικογενειακές διενέξεις που είχε το ζευγάρι».

Οι καταγγελίες του «Χαμόγελου του Παιδιού»

Στις 1 Δεκεμβρίου 2025 εστάλη αναφορά στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου από το «Χαμόγελο του Παιδιού» με την ένδειξη «ΕΠΕΙΓΟΝ», η οποία αφορούσε σε σωματική και ψυχολογική κακοποίηση 8 ανήλικων παιδιών. Την αναφορά έλαβε «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS1056.

Τονίζεται ότι για τη συγκεκριμένη οικογένεια ο Οργανισμός είχε στείλει και άλλες τέσσερις αναφορές κατά το παρελθόν στην αρμόδια Εισαγγελία Ηρακλείου. Αναλυτικά:

στις 3 Μαρτίου 2022 με την ένδειξη «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ»

στις 12 Μαΐου 2022

στις 4 Ιουνίου 2024

στις 12 Μαΐου 2025

Σημειώνεται ότι η αναφορά 3 Μαρτίου 2022, έγινε, καθώς κατόπιν κλήσης από το ΕΚΑΒ, ασθενοφόρο του Οργανισμού είχε διακομίσει 1 από τα 8 παιδιά, που τότε ήταν μόλις 2,5 ετών. Το παιδί είχε λάβει 6 ηρεμιστικά και παρέμεινε διασωληνωμένο στη ΜΕΘ για μεγάλο διάστημα.

Επιπλέον, έπειτα από κλήσεις που είχαν κάνει γείτονες στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS1056, ο Οργανισμός είχε ενημερώσει και την Άμεση Δράση:

στις 19 Ιανουαρίου 2025

στις 9 Νοεμβρίου 2025

Τέλος, σημειώνεται ότι συγκεκριμένη οικογένεια υποστηριζόταν από το Κέντρο Στήριξης ευάλωτων παιδιών και οικογενειών, που λειτουργεί «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο Ηράκλειο Κρήτης τα έτη 2020 και 2021.

Μώλωπες στα χέρια έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Στα άτυχα παιδιά εντοπίστηκαν μώλωπες στο χέρι, σπυράκια στην κοιλιά και κοκκινάδια στα πόδια από την ιατροδικαστική υπόθεση.

Τέλος, σε έναν από τους γιούς βρέθηκαν σημάδια και κοκκινίλες ενώ στο σώμα του 15χρονου κοριτσιού βρέθηκαν εξανθήματα στην κοιλιά και μώλωπες στο χέρι.

Σήμερα η δίκη

Μητέρα και πατριός αναμένεται να περάσουν σήμερα το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου.

Ο κατηγορίες που έχουν σχηματιστεί σε βάρος τους είναι για ενδοοικογενειακή βία, σωματική βλάβη κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση με τον εισαγγελέα να τους παραπέμπει σε δίκη στο Αυτόφωρο Δικαστήριο.

