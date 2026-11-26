Για τον Ντένις που σχεδίαζε το μέλλον του, για την τελευταία αγκαλιά πριν από το ταξίδι και για τη νύχτα που, όπως είπε, διαλύθηκε ολόκληρη η οικογένειά της, κατέθεσε η Μιρέλα Αγγέλοβα στη δίκη για τα Τέμπη. Η μητέρα του 22χρονου Ντένις Ρούτσι ήταν η μοναδική μάρτυρας στην 54η συνεδρίαση του δικαστηρίου, περιγράφοντας την απώλεια του παιδιού της και διατυπώνοντας αιχμές για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

«Δεν έχασα ένα παιδί, έχασα όλα αυτά που θα είχε γίνει», είπε, εξηγώντας ότι ο γιος της είχε στόχους, σχέδια και τη διάθεση να τα πραγματοποιήσει.

Κατά την κατάθεσή της προβλήθηκαν δύο βίντεο. Στο πρώτο, ο Ντένις επέστρεφε από ταξίδι και έπεφτε χαμογελαστός στην αγκαλιά της στο αεροδρόμιο.

«Αυτός ήταν ο Ντένις. Επέστρεφε από ένα ταξίδι. Τώρα δεν επέστρεψε. Κάτι που μας στέρησαν κάποιοι», σχολίασε η μητέρα του.

Το δεύτερο βίντεο τον έδειχνε σε καφετέρια την τελευταία ημέρα της ζωής του, πριν επιβιβαστεί στο τρένο. «Είναι ακριβώς η εικόνα όπως έφυγε. Ένα παιδί 22 ετών που είχε όλη τη ζωή μπροστά του. Είχε όνειρα», ανέφερε.

Η μάρτυρας περιέγραψε ένα παιδί αυτόνομο από τα σχολικά του χρόνια, ταλαντούχο και δημιουργικό. Θυμήθηκε ότι ήθελε να φτιάξει κανάλι στο YouTube και πως η οικογένεια είχε αδειάσει το παιδικό δωμάτιο για να το μετατρέψει σε στούντιο.

«Έβλεπε πολύ μπροστά. Έβλεπε τι εταιρία θα ιδρύσει. Όλα αυτά έφυγαν, καταστράφηκαν σε μια στιγμή», κατέθεσε.

Αναφερόμενη στις ημέρες πριν από το ταξίδι, είπε ότι του είχε ζητήσει να μην πάει στην Αθήνα, χωρίς να μπορεί να εξηγήσει γιατί ένιωθε αυτή την ανησυχία. Περιέγραψε επίσης τη στιγμή που την αγκάλιασε και της χάιδεψε τα μαλλιά, λέγοντάς της: «Αχ μανούλα μου, ας φτάσω πρώτα και βλέπουμε».

Όπως ανέφερε, έμαθε ότι είχε επιλέξει το τρένο αντί του αεροπλάνου για λόγους χρόνου και κόστους. Το εισιτήριό του ήταν για το πέμπτο βαγόνι.

«Διαλύθηκε η ζωή μου εκείνη τη νύχτα. Διαλύθηκε η οικογένεια, διαλύθηκαν τα πάντα», είπε στη συνέχεια, περιγράφοντας όσα έζησε το βράδυ της σύγκρουσης.

Σύμφωνα με την αφήγησή της, ενώ βρισκόταν στο σπίτι και παρακολουθούσε τηλεόραση, αισθάνθηκε έντονη σωματική δυσφορία, πόνο και δυσκολία στην αναπνοή. Όταν συνήλθε, ζήτησε να τηλεφωνήσουν στον Ντένις. Το κινητό του ήταν ενεργοποιημένο, αλλά εκείνος δεν απάντησε.

Μόλις πληροφορήθηκαν τη σύγκρουση, ξεκίνησαν για τη Λάρισα. Περνώντας από το σημείο, είδαν φωτιά, καπνό, οχήματα και κινητικότητα γύρω από τα βαγόνια.

Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο αναζήτησαν το όνομά του στις λίστες τραυματιών και επιζώντων, χωρίς να το βρουν. Ακολούθησε η μετάβασή τους στο Γενικό Νοσοκομείο.

«Πήγαμε στο Γενικό Νοσοκομείο όπου αντικρίσαμε το απόλυτο χάος. Ό,τι και ρωτάγαμε δεν ήξεραν τίποτα. Ρωτάγαμε πληροφορίες αλλά τίποτα», κατέθεσε. Όπως είπε, τους ζητήθηκαν περιγραφές των δικών τους ανθρώπων και δείγματα DNA, ενώ γύρω τους ακούγονταν κλάματα και κραυγές συγγενών.

Η ενημέρωση για την ταυτοποίηση του Ντένις ήρθε, σύμφωνα με τη μητέρα του, την Παρασκευή που ακολούθησε τη σύγκρουση, με τηλεφώνημα αστυνομικού. Η ίδια ρώτησε πού είχε βρεθεί ο γιος της και ανέφερε ότι οι απαντήσεις που έλαβε της προκάλεσαν ακόμη μεγαλύτερη οδύνη και αβεβαιότητα. Πρόσθεσε ότι η οικογένεια ενημερώθηκε πως δεν μπορούσε να τον δει, καθώς το φέρετρο ήταν σφραγισμένο.

Σημαντικό μέρος της κατάθεσής της αφορούσε τις παρεμβάσεις στον τόπο της τραγωδίας. Η μάρτυρας είπε ότι, επιστρέφοντας στη Θεσσαλονίκη, σταμάτησαν στο σημείο και διαπίστωσαν πως η εικόνα του είχε αλλάξει.

«Ο χώρος είχε μεταμορφωθεί, ήταν πεντακάθαρος. Μας έκανε τρομερή εντύπωση», ανέφερε. Υποστήριξε ότι είχαν προηγηθεί προειδοποιήσεις για κενά ασφαλείας και ελλείψεις προσωπικού στον σιδηρόδρομο, χωρίς να υπάρξει η απαιτούμενη αντίδραση.

Κατήγγειλε ακόμη ότι ο τόπος της σύγκρουσης δεν προστατεύθηκε όπως έπρεπε και ζήτησε απαντήσεις για τις εργασίες που έγιναν εκεί. «Τι πρωτόκολλο εφαρμόστηκε; Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που έδωσε την εντολή για την αλλοίωση του χώρου; Έγινε τίποτε σωστό εκείνες τις ώρες;», αναρωτήθηκε.

Η μητέρα του Ντένις αμφισβήτησε επίσης την πληρότητα της ανακριτικής έρευνας, ιδίως ως προς τη φωτιά και την πυρόσφαιρα.

«Δεν ξέρω μέχρι σήμερα τι έκαψε το παιδί μου», δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει λάβει επαρκείς απαντήσεις για τις συνθήκες θανάτου του. Εξέφρασε επιφυλάξεις για την εκδοχή των ελαίων σιλικόνης και ανέφερε ότι, κατά την άποψή της, δεν διερευνήθηκαν όλες οι εκδοχές και οι πραγματογνωμοσύνες. Απέδωσε στον εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαΐμη επιλεκτική διερεύνηση στοιχείων, κάνοντας λόγο για κενά, αντιφάσεις και παραλείψεις.

Ολοκληρώνοντας την αφήγησή της, απευθύνθηκε στο δικαστήριο και μίλησε για τη δυσκολία της να εμπιστευτεί τη Δικαιοσύνη ως θεσμό, αλλά και για την ελπίδα που εξακολουθεί να διατηρεί:

«Έχω εμπιστοσύνη σε ανθρώπους με συνείδηση και ψυχή και καρδιά που υπηρετούν αυτή τη Δικαιοσύνη. Άνθρωποι που μπορούν να σταθούν απέναντι στην αλήθεια χωρίς φόβο».

Η συνεδρίαση διακόπηκε προσωρινά λόγω αδιαθεσίας της μάρτυρος. Η διαδικασία θα συνεχιστεί με ερωτήσεις των συνηγόρων.