Ρίγη συγκίνησης προκαλούν οι μαρτυρίες της μητέρας της 31χρονης Θεοδώρας Καπλάνη, που έχασε τη ζωή της στα Βαρδούσια, όταν παρασύρθηκε από χιονοστιβάδα κατά τη διάρκεια ορειβατικής εξόρμησης.

Μιλώντας στο Mega, η μητέρα της αποκάλυψε ότι είχε επανειλημμένα προσπαθήσει να αποτρέψει την κόρη της από τέτοιου είδους δραστηριότητες, εκφράζοντας τον φόβο της για τους κινδύνους που εγκυμονούν. Όπως ανέφερε, η Θεοδώρα προσπαθούσε πάντα να την καθησυχάσει. «Της έλεγα “Θεοδώρα μου, μην πας σε αυτά τα πράγματα, δεν θα έχεις καλό τέλος παιδί μου”. Κι εκείνη μου απαντούσε “μάνα, μην ανησυχείς…”», είπε χαρακτηριστικά.

Η ίδια περιέγραψε την 31χρονη ως ένα τολμηρό και αποφασισμένο άτομο, που αγαπούσε βαθιά το άθλημα. Όπως αποκάλυψε, η Θεοδώρα ονειρευόταν ακόμη και την ανάβαση στο Έβερεστ. «Ήθελε το καλοκαίρι να πάει στο Έβερεστ. Της έλεγα “Θεοδώρα μου, δεν θα πας εκεί”. Εκείνη μου έλεγε: “Μάνα, εγώ θα ανέβω, θα βάλω τη σημαία στην κορυφή και ας πεθάνω. Θα πεθάνω ευτυχισμένη”», δήλωσε συντετριμμένη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι σοροί των θυμάτων της τραγωδίας μεταφέρθηκαν σήμερα από το νοσοκομείο της Άμφισσας στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών. Αύριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί η νεκροψία – νεκροτομή, προκειμένου να προσδιοριστούν με ακρίβεια τα αίτια θανάτου.

Το χρονικό της τραγωδίας

Τα δραματικά γεγονότα εκτυλίχθηκαν μέσα σε ελάχιστα λεπτά, χωρίς να δοθεί χρόνος για αντίδραση. Οι διασώστες εντόπισαν τα θύματα θαμμένα κάτω από το χιόνι, σε μικρή απόσταση το ένα από το άλλο, γεγονός που καταδεικνύει τον αιφνιδιαστικό χαρακτήρα της χιονοστιβάδας.

Η τετραμελής ομάδα είχε ξεκινήσει ανήμερα των Χριστουγέννων από το χωριό Αθανάσιος Διάκος, με στόχο την ανάβαση στην κορυφή Κόρακας. Αν και οι καιρικές συνθήκες στην αρχή κρίθηκαν ευνοϊκές, στην περιοχή υπήρχε φρέσκο και ασταθές χιόνι, σε συνδυασμό με έντονο ανάγλυφο και μεγάλο υψόμετρο, στοιχεία που αποδείχθηκαν καθοριστικά για την εξέλιξη της τραγωδίας.