Ισόβια κάθειρξη επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Βόλου στον 22χρονο μητροκτόνο της Λάρισας για ανθρωποκτονία και ποινή φυλάκισης δύο ετών για οπλοχρησία. Ο 22χρονος, ο οποίος άκουσε ατάραχος την ετυμηγορία, οδηγείται στη φυλακή, προκειμένου να εκτίσει την ποινή του.

Το δικαστήριο απέρριψε αίτημα αναγνώρισης ελαφρυντικών τόσο για τον 22χρονο, που κρίθηκε ομόφωνα ένοχος για ανθρωποκτονία από πρόθεση και σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, όσο και για τον ξάδερφό του, που κάθεται στον εδώλιο μαζί του και ο οποίος κρίθηκε επίσης ένοχος και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 30 μηνών για υπόθαλψη εγκληματία, καθώς τον βοήθησε για τη μεταφορά της σορού μέσα σε χαλί.

Η Εισαγγελέας πρότεινε και ο ξάδερφος να οδηγηθεί στη φυλακή, προκειμένου να εκτίσει πέντε μήνες από το σύνολο της ποινής του. Το δικαστήριο αποφάσισε έκτιση της συνολικής ποινής, όμως του έδωσε το δικαίωμα να ασκήσει έφεση με αναστέλλουσα ιδιότητα και αφέθηκε ελεύθερος.

Ο ξάδερφος του 22χρονου μητροκτόνου βρίσκεται σε εμφανή αναστάτωση. «Δεν σκότωσε μόνο τη μητέρα του, αλλά τη θεία μου», λέει κλαίγοντας. «Δεν φοβάμαι να πάω φυλακή, αλλά ας βρει κάπου να κρυφτεί», απειλεί.

Πώς περιέγραψε ο μητροκτόνος το βράδυ της δολοφονίας

Κατά την απολογία του, ο 22χρονος εμφανίστηκε μετανιωμένος και ισχυρίστηκε ότι δεν είχε συνειδητοποιήσει τι έκανε την ώρα της επίθεσης.

«Δεν είμαι δολοφόνος. Αγαπάω όλους τους ανθρώπους και δεν έχω πειράξει ποτέ κανέναν», είπε στην αρχή της απολογίας του, αναφέροντας ότι είχε βιώσει bullying και δυσκολευόταν στις κοινωνικές του σχέσεις.

Στη συνέχεια περιέγραψε τη νύχτα πριν από το έγκλημα. Όπως είπε, είχε βγει μόνος του στο κέντρο της Λάρισας, όπου κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, ενώ αγόρασε και ένα τσιγάρο από άγνωστο άνδρα στην πλατεία, το οποίο, όπως υποστήριξε, τον έκανε να αισθανθεί έντονη ζάλη, ταχυκαρδία και πονοκέφαλο.

Γυρίζοντας στο σπίτι του τα ξημερώματα, συνάντησε τη μητέρα του που ετοιμαζόταν να φύγει για τη δουλειά της. Οι δύο τους καβγάδισαν, καθώς, σύμφωνα με τον ίδιο, η μητέρα του τον κατηγόρησε ότι δεν εργάζεται και δεν βοηθά οικονομικά.

«Ήμουν σε άλλο κόσμο, δεν καταλάβαινα τι έκανα. Πήρα το μαχαίρι από τον πάγκο της κουζίνας και τη χτύπησα. Δεν θυμάμαι τι έγινε μετά», είπε.

Οι προσπάθειες συγκάλυψης

Ενώπιον του δικαστηρίου, ο 22χρονος ανέφερε ότι προχώρησε σε στοχευμένες κινήσεις, ώστε να εξαφανίσει στοιχεία και να δημιουργήσει την εντύπωση ότι η μητέρα του είχε φύγει από το σπίτι.

Ειδικότερα, φέρεται να πέταξε προσωπικά αντικείμενα της γυναίκας, όπως το κινητό της τηλέφωνο, την τραπεζική της κάρτα, την κάρτα εισόδου στο εργοστάσιο όπου εργαζόταν, και τις φωτογραφίες της, προκειμένου να απομακρύνει τις υποψίες από πάνω του. Παράλληλα προσπάθησε να καθαρίσει τον χώρο του εγκλήματος.

Πώς ενεπλάκη ο ξάδερφός του

Ο 22χρονος κατέθεσε ότι όταν συνειδητοποίησε τι είχε συμβεί, προσπάθησε να καθαρίσει το σπίτι και άρχισε να κλαίει. Λίγη ώρα αργότερα, σύμφωνα με την περιγραφή του, βγήκε για καφέ με τον πατέρα του.

Μετά τη συνάντηση, τηλεφώνησε στον ξάδερφό του, ζητώντας του να πάει στο σπίτι, για να τον βοηθήσει να πετάξουν κάποια χαλιά. Όταν ο ξάδερφος έφτασε στο σπίτι, αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, λόγω της έντονης μυρωδιάς. Όπως είπε ο 22χρονος, όταν κατάλαβε τι είχε συμβεί, προσπάθησε να καλέσει την Αστυνομία, όμως ο κατηγορούμενος τον απείλησε ότι θα τον μπλέξει στον φόνο.

«Σκότωσες τη μάνα που σε γέννησε»

Ο ξάδερφος περιέγραψε στο δικαστήριο τη στιγμή που αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί. Όπως κατέθεσε, ο 22χρονος τον είχε καλέσει αρχικά για καφέ, όμως στη συνέχεια του ζήτησε να περάσουν από το σπίτι για να πετάξουν ένα χαλί.

«Μόλις μπήκα στο σπίτι υπήρχε μια μυρωδιά που μου ανακάτευε το στομάχι. Όταν είδα το χαλί κατάλαβα τι είχε συμβεί και του είπα: “Τι έκανες; Σκότωσες τη μάνα που σε γέννησε»;”», ανέφερε.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι φοβήθηκε όταν απειλήθηκε, και γι’ αυτό δεν κάλεσε αμέσως την Αστυνομία.

Με πληροφορίες από το taxydromos.gr