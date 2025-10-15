Ειδική πλατφόρμα για την δημοσίευση διαθηκών τίθεται σε ισχύ από 1ης Νοεμβρίου. Πρόκειται για μια εμβληματική μεταρρύθμιση από το υπουργείο Δικαιοσύνης, ενόψει και της αναμόρφωσης του κληρονομικού δικαίου.

Με τη λειτουργία της πλατφόρμας, η δημοσίευση των διαθηκών περνά από τα πρωτοδικεία στους συμβολαιογράφους, βάζοντας τέλος στην ταλαιπωρία των πολιτών που χρειάζονταν ώρες αναμονής στις γραμματείες και τις αίθουσες των δικαστηρίων. Μέχρι σήμερα απαιτούνταν μήνες ή και χρόνια, ειδικά στα μεγάλα πρωτοδικεία, για να λάβουν στα χέρια τους το πιστοποιητικό δημοσίευσης διαθήκης και να ολοκληρώσουν τις αναγκαίες ενέργειες για τη διευθέτηση των κληρονομικών υποθέσεων.

Τι επιτυγχάνεται με την έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Διαθηκών:

Ελαχιστοποιείται ο χρόνος δημοσίευσης της διαθήκης.

Αξιοποιείται άμεσα η κληρονομηθείσα περιουσία.

Περιορίζεται ο αριθμός των αμφίβολης γνησιότητας ιδιόγραφων διαθηκών.

Αποσυμπιέζονται τα δικαστήρια και οι γραμματείες.

Ετσι, ο πολίτης θα μπορεί μέσα σε 2-3 ημέρες να έχει στα χέρια του το αναγκαίο πιστοποιητικό δημοσίευσης διαθήκης, για το οποίο σήμερα χρειάζεται να περιμένει έως και 450 ημέρες στα μεγάλα πρωτοδικεία της χώρας. Η εφημερίδα «Τα Νέα» παρουσιάζει τους βασικούς άξονες του Μητρώου Διαθηκών και αναφέρει ότι η λειτουργία του θα διασφαλίζεται από την παρουσία των συμβολαιογράφων, στα καθήκοντα των οποίων ανάγεται πλέον η προστασία του δημόσιου συμφέροντος, της δημόσιας ασφάλειας και της δημοσιονομικής και κοινωνικής πολιτικής.

Το Μητρώο, που θα τηρείται από τον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου (ΝΠΔΔ), εποπτευόμενο από το υπουργείο Δικαιοσύνης, αποτελείται από δύο τμήματα:

Α’ τμήμα που περιλαμβάνει:

τις κατατεθειμένες σε συμβολαιογράφο ή πρόξενο ιδιόγραφες διαθήκες,

τις μυστικές και δημόσιες διαθήκες,

τις πράξεις ανάκλησης διαθηκών.

Β’ τμήμα που περιλαμβάνει:

τις πράξεις δημοσίευσης των διαθηκών,

τα αντίγραφα των πρακτικών δημοσίευσης διαθηκών από πρόξενο ή αλλοδαπή Αρχή,

την πράξη κήρυξης κυρίας ιδιόγραφης διαθήκης.

«Ταυτότητα» διαθήκης

Κάθε διαθήκη θα λαμβάνει έναν μοναδικό αριθμό, που θα την ακολουθεί πάντα, ακόμη και σε περίπτωση προσβολής της ενώπιον δικαστηρίου.

Ο πολίτης (κληρονόμος ή τρίτος), ο οποίος δεν γνωρίζει αν υπάρχει διαθήκη του αποβιώσαντος, μπορεί με αίτησή του προς το Μητρώο Διαθηκών, προσκομίζοντας τη ληξιαρχική πράξη θανάτου, να πληροφορηθεί την ύπαρξη ή μη διαθήκης καθώς και τα στοιχεία του συμβολαιογράφου στον οποίο έχει κατατεθεί.

Το Μητρώο Διαθηκών ανοίγει επίσης τον δρόμο για τη σύνδεση της Ελλάδας με το Ευρωπαϊκό Μητρώο Διαθηκών.