Οργισμένο ήταν το κήρυγμα που εκφώνησε το πρωί των Χριστουγέννων ο Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης κ. Παύλος, αναφερόμενος στην «κατάντια» της Ελλάδας, με αφορμή την παρουσία πολλών σκυλιών και τα πρόστιμα των 30.000 ευρώ για την κακοποίησή τους. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά: «Σκότωσες έναν άνθρωπο; Μαχαίρωσες έναν άνθρωπο; Κακοποίησες έναν άνθρωπο; Δεν τρέχει τίποτα. Πάμε, εκεί, στον ανακριτή, στον εισαγγελέα. Ε, και μετά λέει τους αφήνουμε ελεύθερους με έναν περιορισμό και ξέρω γω».

Ο κ. Παύλος, γνωστός για τις συντηρητικές του απόψεις, που πολλές φορές προκαλούν αντιδράσεις από άμβωνος, περιέγραψε επίσης τις εικόνες που συνάντησε το πρωί των Χριστουγέννων πηγαίνοντας στην εκκλησία, με μεθυσμένα παιδιά: «Και μια κοπέλα από τη μέση και πάνω ήταν ημίγυμνη, μεθυσμένη».

Συνεχίζοντας, ο Μητροπολίτης διερωτήθηκε: «Δεν έχει πατέρα; Δεν έχει μάνα; Αλλά αυτοί είναι οι πολιτισμένοι, ενώ όλοι εσείς που είστε σήμερα εδώ, όπως το είπα και στο κήρυγμά μου στην εγκύκλιο, είστε οι οπισθοδρομικοί, είστε ο Μεσαίωνας».

Αφορμή για το ξέσπασμά του αποτέλεσαν, σύμφωνα με τον ίδιο, οι δυσκολίες που αντιμετώπισε για την αντικατάσταση της ξύλινης πτέρυγας του Γηροκομείου Κοζάνης.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις εικόνες που συναντά καθημερινά στους δρόμους της Κοζάνης με τα σκυλιά: «Τώρα όλες οι κυρίες, όλοι οι κύριοι, γιατί βλέπω και έξω και καθηγητές – πανεπιστημιακούς και πάει λέγοντας, να γυρίζουν στους δρόμους από τη μαύρη νύχτα με το σκυλάκι τους. Και δεν είπαν. Το σκυλάκι; Μα αυτά τα έφτιαξε ο Θεός για ένα σκοπό. Μέχρι εκεί. Τα αγαπάμε, τα φροντίζουμε, μέχρι εκεί. Να πάμε στο γηροκομείο, να δούμε έναν παππού και μια γιαγιά, να πάμε σε έναν άρρωστο που είναι κλινήρης. Να πάμε σε μια οικογένεια που έχει πένθος. Όχι έχουμε τα σκυλιά».

Στην εγκύκλιο του, που όπως είπε θα δημοσιευτεί είτε στην Πρωτοχρονιά είτε στα Φώτα, ο κ. Παύλος τόνισε: «Άνθρωπε, σε έβγαλα τιμημένον μέσα από τα χέρια μου. Είσαι η εικόνα μου. Με προορισμό να γίνεις άγιος, να γίνεις Θεός, να με συγκληρονομήσεις. Και εσύ το πέταξες αυτό και κατέβηκες τόσο χαμηλά που έμοιασες σαν τα ζώα, τα άλογα και παράλογα. Και σήμερα, είναι μία πραγματικότητα. Σκότωσες έναν άνθρωπο. Μαχαίρωσες έναν άνθρωπο. Κακοποίησες έναν άνθρωπο. Δεν τρέχει τίποτα. Πάμε, εκεί, στον ανακριτή, στον εισαγγελέα. Ε, και μετά λέει τους αφήνουμε ελεύθερους με έναν περιορισμό και ξέρω γω. Σκότωσες ένα γατί και ένα σκυλί. 30.000 εκείνη την ώρα και μετά το δικαστήριο. Εκεί κατήντησε, εκεί κατήντησε η Ελλάδα, η Ελλάδα που την κατέστησε ο Θεός μετά την Σταύρωση Του και την Ανάστασή Του, το κέντρον να κηρύξει σε όλο τον κόσμο την Ορθοδοξία. Το Γένος μας έβαλε ο Θεός. Δεν είναι ούτε σωβινισμός, ούτε ρατσισμός. Αυτή είναι η αλήθεια. Ό, τι τους αρέσει. Και αν έχετε αμφιβολίες, να πάτε να ψάξετε».