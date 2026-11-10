Κατά την τοποθέτησή του στο συνέδριο Greece Talks, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε βέβαιος για την ομαλή ολοκλήρωση της αποστολής του γαλλικού ερευνητικού σκάφους «Abeille Marengo».

Υπογράμμισε με σαφήνεια ότι σχετική άδεια ζητήθηκε αποκλειστικά από την Ελλάδα και την Κύπρο, ενώ ξεκαθάρισε πως η ρηματική διακοίνωση του Παρισιού δεν προκαλεί την παραμικρή ανησυχία ή εμπλοκή για την ελληνική πλευρά.

Όπως ανέφερε συγκεκριμένα:

«Το τι λέει η Τουρκία δημόσια δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Σημασία έχει η πραγματικότητα, ποιος έδωσε την άδεια και από ποιον ζητήθηκε. Η άδεια ζητήθηκε απο ελληνικές και κυπριακές αρχές και όχι από την Τουρκία ή από κάποιο άλλο παράκτιο κράτος».

Το γαλλικό ερευνητικό σκάφος «Abeille Marengo» παραμένει αγκυροβολημένο στο λιμάνι του Ηρακλείου από τα τέλη Οκτωβρίου, καθώς προετοιμάζεται η επανέναρξη των εργασιών για το στρατηγικό έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου. Όλα τα βλέμματα είναι πλέον στραμμένα στον επικείμενο απόπλου του πλοίου προς τα διεθνή ύδατα, με την τελική επιχειρησιακή απόφαση να ανήκει στην ανάδοχο εταιρεία του έργου, ενώ η Αθήνα ξεκαθαρίζει σε κάθε τόνο πως ο ενεργειακός σχεδιασμός συνεχίζεται χωρίς παρεκκλίσεις.

Σαφής διαχωρισμός ενημέρωσης και αδειοδότησης από την Αθήνα

Το κυβερνητικό επιτελείο αποκλείει κατηγορηματικά οποιαδήποτε υποχώρηση έναντι των τουρκικών αιτιάσεων. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης επισήμανε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να ζητήσει την έγκριση της Τουρκίας για τέτοιου είδους δραστηριότητες, τονίζοντας τη θεμελιώδη διαφορά μεταξύ της απλής κοινοποίησης και της αναγνώρισης κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Όπως κατέστησε σαφές, όλες οι απαραίτητες άδειες έχουν εξασφαλιστεί αποκλειστικά από τις αρμόδιες αρχές της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η τακτική των διπλών μηνυμάτων από την πλευρά της Τουρκίας

Την ίδια στιγμή, η γειτονική χώρα επιλέγει να κινείται σε δύο παράλληλους άξονες, εκπέμποντας αντικρουόμενα σήματα. Ενώ σε επίπεδο ηγεσίας επιχειρείται να διατηρηθεί ένας καθησυχαστικός τόνος, η Άγκυρα προχώρησε στην έκδοση παράτυπης αντί-NAVTEX για να προβάλει τις διεκδικήσεις της.

Παράλληλα, τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης κλιμακώνουν τη ρητορική τους, επιχειρώντας να παρουσιάσουν την προσωρινή παραμονή του γαλλικού σκάφους στην Κρήτη ως διπλωματική τους επικράτηση.

Το παρασκήνιο της γαλλικής ρηματικής διακοίνωσης

Στο διπλωματικό πεδίο, η πρωτοβουλία του Παρισιού να απευθύνει ρηματική διακοίνωση προς την Άγκυρα αφορούσε αποκλειστικά την τυπική ενημέρωση για την έναρξη των ερευνών και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

Η συγκεκριμένη κίνηση συνιστά το ηπιότερο μέσο επικοινωνίας μεταξύ κρατών και, όπως υπογραμμίζεται από την ελληνική πλευρά, δεν συνεπάγεται νομικά αποτελέσματα ούτε αναγνωρίζει θαλάσσια δικαιοδοσία ή δικαιώματα σε τρίτες χώρες.