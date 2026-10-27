Σαφές μήνυμα κατά της φοροδιαφυγής έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε πολίτες στο Νέο Αγιονέρι Κιλκίς. Με αφορμή τις πρόσφατες υποθέσεις μεγάλης κλίμακας φοροδιαφυγής και απάτης σε βάρος του Δημοσίου από γνωστές επιχειρηματικές αλυσίδες, οι οποίες οδήγησαν σε δεκάδες συλλήψεις, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι:

«Η φοροδιαφυγή είναι η μεγαλύτερη μορφή κοινωνικής αδικίας γιατί όταν κάποιος κλέβει το στερείστε εσείς».

Υπενθύμισε μάλιστα ότι το 2023 η κυβέρνηση έθεσε την καταπολέμηση του φαινομένου ως απόλυτη προτεραιότητα, απαντώντας ταυτόχρονα στην κριτική της αντιπολίτευσης: «Μας έλεγαν “γιατί δεν πιάνετε τα μεγάλα ψάρια;”.

Μέσα σε λίγες μέρες, δύο μεγάλες υποθέσεις εξιχνιάστηκαν από ελεγκτικούς μηχανισμούς που δημιούργησε αυτή η κυβέρνηση, αποδεικνύοντας ότι έχουμε την πολιτική βούληση να συγκρουστούμε με τους μεγάλους».

Η αμυντική θωράκιση και το μήνυμα στην Τουρκία

Στρέφοντας το βλέμμα του στα εθνικά θέματα και την αμυντική ισχύ της Ελλάδας, ο πρωθυπουργός διαμήνυσε πως η χώρα παραμένει σταθερή στις θέσεις της: «Μια Ελλάδα που επιμένει στο διάλογο αλλά είναι έτοιμη να υπερασπιστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα».

Τόνισε ότι οι επενδύσεις στην άμυνα «ήταν μόνο η αρχή» και προανήγγειλε την παρουσίαση «πολλών καινοτόμων συστημάτων» στη στρατιωτική παρέλαση. Όπως σημείωσε, «τη δέσμευση που δώσαμε το 2023 ότι θα κρατάμε τη χώρα ασφαλή την τηρήσαμε», επισημαίνοντας τη σημασία της σταθερότητας σε μια συγκυρία διεθνών αναταράξεων όπου «δεν ζούμε σε κανονικούς φυσιολογικούς καιρούς, ποιος κυβερνάει, τι εμπειρία έχει, τι ειδικό βάρος και κύρος έχει η Ελλάδα θα αποκτήσουν σημασία στις εκλογές της άνοιξης».

Από «μαύρο πρόβατο» σε πρωταγωνιστή της Ευρώπης

Αναφερόμενος στη θέση της χώρας στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε τη μεταστροφή του κλίματος: «Στις Βρυξέλλες δεν είμαστε το μαύρο πρόβατο, είμαι υπερήφανος που συνδιαμορφώνουμε τις εξελίξεις».

Εξήγησε ότι η ακολουθούμενη οικονομική πολιτική προσφέρει τα απαραίτητα περιθώρια για την προστασία των πολιτών απέναντι στις διεθνείς κρίσεις, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Μπορούμε να το κάνουμε γιατί έχουμε τα αποθέματα να στηρίξουμε την κοινωνία όταν άλλες χώρες αυξάνουν φόρους».

Με φόντο τις εικόνες κοινωνικής αναταραχής σε κράτη όπως η Γαλλία και η Ιταλία, επεσήμανε ότι «δε θα ξαναγυρίσουμε σε αυτές τις εποχές», υπενθυμίζοντας τις παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, το αγροτικό πετρέλαιο και τα ζητήματα των επιδοτήσεων.

Το πολιτικό διακύβευμα και η ανάγκη για αυτοδυναμία

Κλείνοντας με την πορεία προς τις κάλπες, ο κ. Μητσοτάκης έθεσε τα βασικά διλήμματα της εκλογικής αναμέτρησης, τονίζοντας πως «θα είναι πολύ σκληρά: Θα συνεχίσουμε αυτή την πορεία; Ή θα επιστρέψουμε σε εποχές άλλες; Θα σαγηνευτούμε από φωνές λαϊκιστών; Η ΝΔ μόνο μπορεί να εγγυηθεί αυτή την πορεία».

Προσδιόρισε ως κεντρικό εκλογικό στόχο την αυτοδυναμία, δηλώνοντας κατηγορηματικά ότι «δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με κανένα κόμμα».

Για να ενισχύσει τη θέση του, έφερε ως παράδειγμα τη στάση της αντιπολίτευσης στο νομοσχέδιο για τα κοινωνικά δίκτυα: «Τα παιδιά μας δεν είναι προϊόν για να βγάζουν κάποιες πλατφόρμες χρήματα. Και εκεί που περίμενα τουλάχιστον το ΠΑΣΟΚ να το ψηφίσει, είπε «παρών», όχι δηλαδή. Δεν μπορούμε να ρισκάρουμε με ακυβερνησία την επομένη των εκλογών και για αυτό η μόνη επιλογή είναι η αυτοδύναμη ΝΔ».