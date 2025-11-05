Η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, επισκέφθηκε σήμερα το Μέγαρο Μαξίμου, για την πρώτη της επίσημη συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκε η ενεργειακή συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ, ενόψει της έναρξης της 6ης Σύμπραξης για Διατλαντική Ενεργειακή Συνεργασία (P-TEC), που θα πραγματοποιηθεί αύριο και μεθαύριο (6-7/11) στο Ζάππειο.

Στην υποδοχή της Κίμπερλι έκλεψε την παράσταση ο πρωθυπουργικός σκύλος «Πίνατ», ο οποίος την καλωσόρισε στην είσοδο του Μεγάρου Μαξίμου.

Ο κ. Μητσοτάκης στον σύντομο διάλογο που είχαν μπροστά στις κάμερες, ανέδειξε τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και κρίσιμο κόμβο για τη διαφοροποίηση πηγών ενέργειας, ενώ έκανε ειδική μνεία στην προσέλκυση αμερικανικών τεχνολογικών εταιρειών στην χώρα μας.

Όπως χαρακτηριστικά είπε, «είμαστε πολύ ευτυχείς που σας βλέπουμε και έρχεστε σε μία εποχή που οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις είναι σε ιστορικά υψηλά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορούμε να τις βελτιώσουμε περαιτέρω. Υπάρχει μία ευρεία ατζέντα θεμάτων, την ώρα που η Ελλάδα είναι πυλώνας περιφερειακής σταθερότητα και σύμμαχος των ΗΠΑ».

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε, με φόντο την έναρξη της 6ης Σύμπραξης για Διατλαντική Ενεργειακή Συνεργασία (P-TEC) στην Αθήνα, και στο ενεργειακό σκέλος και στις αμερικανικές επενδύσεις: «Η Ελλάδα είναι πύλη εισόδου για το υγροποιημένο φυσικό αέριο, μια στρατηγική υποδομή για τη χώρα μας και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, υπάρχει ένα ευρύ πεδίο συνεργασίας για την προσέλκυση περισσότερων αμερικανικών επενδύσεων, ιδιαίτερα στον τομέα της τεχνολογίας, καθώς και για την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των κοινωνιών μας. Του χρόνου θα γιορτάσετε τα 250 χρόνια από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας και είναι μια σημαντική στιγμή για τα κοινά μας ιδανικά».

Και το απόγευμα στο Μαξίμου

Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε κομβικό παίκτη του ενεργειακού «διαδρόμου LNG», ενισχύοντας τη στρατηγική της θέση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Αργότερα, το απόγευμα, η κυρία Γκιλφόιλ αναμένεται να επιστρέψει στο Μέγαρο Μαξίμου για δεύτερη φορά, συνοδεύοντας τον Αμερικανό υπουργό Εσωτερικών Ντάγκ Μπέργκαμ και τον υπ. Ενέργειας Ενέργειας Κρις Ράιτ, ο οποίοι θα συμμετάσχουν στις εργασίες της ενεργειακής πρωτοβουλίας.

Κατά την διάρκεια ομιλίας της στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ είχε τονίσει τη σημασία της εμβάθυνσης της ενεργειακής συνεργασίας Ελλάδας – ΗΠΑ, θέτοντας υψηλούς στόχους για τη διάρκεια της θητείας της.