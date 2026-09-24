Τρία βασικά μέτωπα, τα ελληνοτουρκικά, η οικονομία και η ενέργεια, διαμορφώνουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο ο Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποιεί την παρουσία του στη Νέα Υόρκη και προετοιμάζεται για την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Σε μια περίοδο κατά την οποία η Αθήνα χαρακτηρίζει το γεωπολιτικό περιβάλλον ιδιαίτερα απαιτητικό, η ελληνική κυβέρνηση εκπέμπει μηνύματα αποφασιστικότητας απέναντι στην Τουρκία, επιμένει στη δημοσιονομική πειθαρχία και ταυτόχρονα προβάλλει τον ενεργειακό ρόλο της Ελλάδας, με τις ExxonMobil και Chevron να προχωρούν τα σχέδιά τους για έρευνες στις ελληνικές θαλάσσιες περιοχές.

Το μήνυμα προς την Άγκυρα

Στο πεδίο των ελληνοτουρκικών σχέσεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζεται να διατηρεί σταθερή τη γραμμή της Αθήνας. Παρότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, δεν έκανε νέα επιθετική αναφορά στην Ελλάδα, από την Τουρκία συνεχίζονται οι δηλώσεις που επαναφέρουν ζητήματα σχετικά με το Αιγαίο.

Το τελευταίο διάστημα έχουν επανέλθει στο προσκήνιο τόσο το ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών όσο και το Καστελλόριζο. Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν χαρακτήρισε απειλή την ελληνική στρατιωτική παρουσία στα νησιά, ενώ στη συνέχεια το τουρκικό υπουργείο Άμυνας αμφισβήτησε ακόμη και την παρουσία στρατιωτικών δυνάμεων και πολεμικού πλοίου στο Καστελλόριζο.

Η Αθήνα, από την πλευρά της, επιδιώκει να αποφύγει έναν νέο κύκλο έντασης, χωρίς ωστόσο να αφήνει περιθώρια για την ερμηνεία της στάσης της ως υποχωρητικής.

«Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, αλλά δεν θα δεχτούμε και καμία απειλή από κανέναν», ανέφερε ο πρωθυπουργός, περιγράφοντας παράλληλα το διεθνές περιβάλλον ως μια περίοδο «ταραγμένων καιρών» και μιλώντας για μια «δύσκολη γειτονιά».

Όπως τόνισε, απέναντι στις προκλήσεις απαιτείται ισχυρή αποτρεπτική ικανότητα, την οποία η Ελλάδα ενισχύει και θα συνεχίσει να ενισχύει.

Την ίδια στιγμή, η Αθήνα επιλέγει να αναδείξει στη Νέα Υόρκη και το ζήτημα της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Στην εκδήλωση OceanEye, παρουσία της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στα δύο εθνικά θαλάσσια πάρκα, στο Ιόνιο και στις νότιες Κυκλάδες, καθώς και στον στόχο προστασίας του 30% των ελληνικών χωρικών υδάτων πριν από το 2030.

Στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αναμένεται παράλληλα να αναφερθεί στις εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, με την ελληνική θέση να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου.

Δημοσιονομική πειθαρχία «με κάθε κόστος»

Ιδιαίτερο βάρος έχει και το μήνυμα που εκπέμπει ο πρωθυπουργός για την οικονομία, ειδικά καθώς η χώρα εισέρχεται σταδιακά σε προεκλογική περίοδο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η δημοσιονομική πολιτική δεν πρόκειται να εγκαταλειφθεί για λόγους εκλογικής σκοπιμότητας, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση θα παραμείνει «με κάθε κόστος» προσηλωμένη στη δημοσιονομική πειθαρχία.

Όπως σημείωσε, η συγκεκριμένη πολιτική συνέβαλε στην αποκατάσταση της αξιοπιστίας της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε μάλιστα ευθέως στον πειρασμό που μπορεί να αντιμετωπίσει μια κυβέρνηση να αυξήσει τις δαπάνες προκειμένου να ενισχύσει τη δημοτικότητά της και, κατ’ επέκταση, τις εκλογικές της προοπτικές. Ο ίδιος, πάντως, ξεκαθάρισε ότι δεν θεωρεί αυτή τη στρατηγική σωστή.

Τα μηνύματα αυτά αποκτούν ιδιαίτερη σημασία στη Νέα Υόρκη, όπου ο πρωθυπουργός έχει σειρά επαφών με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές που έχουν τοποθετήσεις στην Ελλάδα και σε μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις.

Στον κύκλο των συναντήσεων περιλαμβάνονται, σύμφωνα με πληροφορίες, ο διευθύνων σύμβουλος της Morgan Stanley Ted Pick και ο επικεφαλής της JPMorgan Chase Jamie Dimon, καθώς και εκπρόσωποι από τους κλάδους της ενέργειας, των υποδομών και της άμυνας.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών φαίνεται πλέον να μετατοπίζεται από το εάν θα επενδύσουν στην Ελλάδα στο πού θα κατευθύνουν τα επόμενα κεφάλαιά τους, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το protothema.gr.

ExxonMobil και Chevron στις ελληνικές θάλασσες

Σημαντικό μέρος του επενδυτικού ενδιαφέροντος αφορά και τον ενεργειακό τομέα, όπου η παρουσία αμερικανικών κολοσσών ενισχύεται.

Η ExxonMobil βρίσκεται πλέον κοντά στην πραγματοποίηση της πρώτης ερευνητικής γεώτρησης φυσικού αερίου στην Ελλάδα εδώ και σχεδόν 40 χρόνια. Με βάση τον υφιστάμενο σχεδιασμό, η γεώτρηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί την άνοιξη του 2027 στο Block 2, στο βορειοδυτικό Ιόνιο.

Παράλληλα, η Chevron προετοιμάζει τα επόμενα βήματά της. Κατά τη συνάντηση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου με την επικεφαλής της εταιρείας στην Ελλάδα, Beatrice Bienvenu, επιβεβαιώθηκε ότι οι σεισμικές έρευνες προγραμματίζεται να ξεκινήσουν πριν από το τέλος του 2026.

Οι έρευνες θα πραγματοποιηθούν στο Ιόνιο, αλλά και σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης. Στην Αθήνα αναμένουν παράλληλα περαιτέρω διεύρυνση της δραστηριότητας της Chevron στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στον ενεργειακό σχεδιασμό της Ελλάδας εντάσσεται και το αμερικανικό LNG. Μέσω του λεγόμενου Κάθετου Διαδρόμου, η χώρα επιχειρεί να ενισχύσει τον ρόλο της ως ενεργειακής πύλης προς τα Βαλκάνια και την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη αναζητά εναλλακτικές διαδρομές και μεγαλύτερη ασφάλεια στον ενεργειακό εφοδιασμό.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε το ζήτημα της ενέργειας και με τη γεωπολιτική διάσταση, υποστηρίζοντας ότι η ενεργειακή ασφάλεια και η ανεξαρτησία αποτελούν παράγοντες που ενισχύουν και τη γεωπολιτική ισχύ.

Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη

Μετά τις επαφές με τους θεσμικούς επενδυτές, το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη περιλαμβάνει συζήτηση στο Columbia University με τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας Ajay Banga, καθώς και συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

Στη συνέχεια, το ενδιαφέρον στρέφεται στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και στην ομιλία του Έλληνα πρωθυπουργού.

Τα βασικά μηνύματα της ελληνικής πλευράς έχουν ήδη διαμορφωθεί: σταθερή στάση απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις, προσήλωση στη δημοσιονομική πειθαρχία, ενίσχυση του ενεργειακού αποτυπώματος της χώρας και έμφαση στον ρόλο του Διεθνούς Δικαίου σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων.